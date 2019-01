Kan ikke garantere for sikkerheden: Demokrater beder Trump udskyde sin årlige tale til nationen

»Hvad er demokraterne bange for, at amerikanerne skal høre? At over 17.000 kriminelle blev taget ved grænsen sidste år? At 90 procent af heroinen i USA kommer ind over den sydlige grænse? At illegale grænseovergange faldt med over 90 procent i områder med en mur?«, skriver Steve Scalise på Twitter.

#ShutdownNancy shut down the government, and now #SOTU. What are Democrats afraid of Americans hearing? That 17,000+ criminals were caught last year at the border? 90% of heroin in the US comes across the southern border? Illegal border crossings dropped 90%+ in areas w/ a wall? https://t.co/PzIQ3kxapM — Steve Scalise (@SteveScalise) 16. januar 2019

Scalise gentager dermed påstande, som Donald Trump har fremsat, men som er udokumenterede eller lodret forkerte. 90 procent af den heroin, som bliver solgt i USA, kommer fra Mexico, men stort set det hele bliver smuglet ind via steder, hvor det er lovligt at krydse grænsen, viser tal fra de amerikanske narkomyndigheder, skriver The Washington Post. En mur vil med andre ord ikke ændre på den situation.

Påstanden om, at illegale grænseovergange faldt med over 90 procent i områder med en mur, er der ikke fremlagt nogen dokumentation for.

Der er foreløbig ikke udsigt til, at lukningen af de føderale myndigheder får en afslutning. Myndighederne har aldrig været lukket så længe før, men da Trump i sidste uge mødtes om sagen med Pelosi og Chuck Schumer, som er demokraternes leder i Kongressens andet kammer, Senatet, endte mødet brat med, at præsidenten udvandrede. Siden har der ikke været møder mellem parterne.