Politiken i Malmø: »Hvor svært kan det være at danne en regering?«

Vlad Mitrovic renser stegepladen og smider på to krebinetter. Det er dagens ret på Marias Gatukök på S:t Knuts torg i det centrale Malmø. Frokostmyldretiden når hans lille grill-bar fyldes af håndværkere og ældre mænd som gerne spiser en bamse-pølse med kartoffelmos, er lige overstået. Her mødes man, bladrer lidt i den lokale formiddagsavis, som altid ligger ved vinduet, og snakker om stort og småt.

» Lige rundt valget var der mange der snakkede. Hvad skal ske nu? Hvem skal danne regering med hvem? Men nu er der ingen der snakker mere. Den sidste tid har de bare kommet ind, åbnet avisen og så bare brummer lidt. Folk har ligesom mistet interessen«, siger han og smider på de bløde løg som lige skal varmes op.

Evelina Lindsson, som til hverdags arbejder i ICA Maxi kigger sultent på sine krebinetter, som pakkes ned i en take-away boks. Hun synes det har været svært at følge med i alle ture og hun er ikke imponeret over det hun har set. Politikere der har skændtes for åben skærm og nægtet at tilpasse den nye situation.

» Det har ikke gavnet demokratiet, det er snarere blevet værre. Til sidste havde jeg det bare sådan, at kan der ikke snart ske noget, lige meget hvad eller hvem der danner regering«, siger hun.

»Sejr for demokratiet«

Valgsøndag 9. september i Malmø kunne man se Malmøs indbyggere på vej til valglokalet med sit stemmekort i hånden og demokratisk pligtfølelse i blikket. Og med mere end 88 pct valgdeltagelse var den højere end i årtier. »En sejr for demokratiet«, blev det kaldt af eksperterne.

Her mere end fire måneder senere, er der meget langt til den sommersøndag. Ikke kun årstidsmæssigt, efter at det gråkolde januar har lagt en fugtig klud over Sveriges tredje største by. Men også fordi i de fire måneder er der sket noget med hele Sverige. I løbet af dette historiske efterår hvor de politiske partier kæmpet i døgndrift for at danne en regering, har svenskerne oplevet demokratiet på hårdt arbejde. Uendelig mange samtaler, pressemøder og beskyldninger henover midten. Hårde diskussioner på Twitter, hemmelige møder og politisk spin i massevis.

Sverige har på ingen måde været truet, landets samfundsbyggeri har fortsat at fungere og institutionerne har kunnet holde til landets ledelse er gået i tænkeboks.

Alligevel har svenskerne aldrig oplevet noget lignende. Nogle mener at det er sådan demokrati fungerer og så må det tage tid, andre kalder hele efterårets vej til en ny regering for én stor børnehave.

Ikke atomfysik

» Hvor svært kan det være at danne en regering? Det er jo ikke atomfysik«, siger Hans Strandberg, som er ved at handle grøntsager på Möllevångstorget. I hånden har han en pose med nybagt, persisk sesambrød fra den lokale bager. Han arbejder til hverdags på en privat radiostation, og sender morgenfladen. Og selvom han selvfølgelig er glad for at en regering er kommet på plads, mener han at der er ting i verden som vil påvirke svenskerne mere, for eksempel hvad der sker med Brexit. Men han mener også at vælgerne generelt er rimelig forvirrede lige nu.

» Det har været svært at følge med i alle ture, selv for mig som er politisk interesseret. Alligevel tror jeg at det gavner demokratiet, vi har set det arbejde og jeg håber at det får nye typer af mennesker at engagere sig i politik«, siger han.

At Sverigedemokraterna er blevet den som ingen vil lege med og som hele debatten handler om, er lidt mærkeligt, mener han. Han vil hellere se at man gør som i for eksempel Finland, hvor man ved at tage dem i regering, snarere har udraderet dem.

» Det koster at være i regering og tage ansvar. Som det er nu så kommer partierne på yderkanterne, og som ikke må være med, at styrkes, når alle andre partier ligger og skvulper rundt i midten«.