Status på det, der truer os allermest: »I søvne bevæger vi os direkte ind i katastroferne«

Den årlige status over de største globale trusler, The Global Risk Report 2019, er netop blevet præsenteret ved et pressemøde forud for den store risicikonference i Davos, Schweiz næste uge. Og ifølge rapporten er det de miljømæssige risici, vi bør bekymre os mest om.

I sommeren 2018 lagde den diskussionsfremkaldende hedebølge, der på sociale medier fik hashtagget #tørken2018, sig som et ikke-åndbart vattæppe henover hele kongeriget.

Fakta Top fem over største trusler Ekstreme vejrforandringer Mislykkede forsøg på klimapolitikker Naturkatastrofer Datasvindel og datatyveri Cyberangreb Kilde: The Global Risk Report 2019 Vis mere

Svedperler på overlæben og på andre uønskede steder blev et vilkår dag som nat. Og naturområder, som før var grønne og frodige, tørrede ud og begyndte at ligne sandfarvede scener fra ’Mad Max’-filmene.

Spørgsmålet er så, om det uforudsigelige klima gør comeback. Og det er en mulighed, hvis man ser på den årlige vurdering af største globale risici, The Global Risk Report 2019, som blev præsenteret onsdag på en pressekonference.

Afsenderen på rapporten er World Economic Forum, som er en schweizisk fond, der driver et diskussionsforum for udforskning af verdens økonomiske problemstillinger.

Top tre over største trusler

Nummer ét over største trusler er ekstreme vejrændringer. Den næste i rækken er, at vi mislykkes i forsøget på at bekæmpe klimaforandringer.

Og den tredjemest sandsynlige trussel er, at vi kommer til at stå overfor flere store naturkatastrofer.

»Jeg bliver nødt til at sige, at ud af alle de risici, som bliver fremlagt i rapporten, er de miljømæssige det sted, hvor verden ser ud til at gå i søvne direkte ind i katastrofer«, siger Alison Martin fra Zurich Insurance Group, som har medvirket i undersøgelsen:

»2018 var desværre et år med skovbrande, oversvømmelser og stigende udledninger af drivhusgasser. Og det er derfor ikke en overraskelse, at miljømæssige risici igen dominerer på listen over store bekymringer i 2019. Det samme gør sandsynligheden for mislykket miljøpolitik og mangel på på gennemførsel af miljøpolitikker«.

Truet klima

The Global Risk Report inddeler truslerne efter, hvor stor sandsynligheden er for, at de vil forekomme samt de konsekvenser, de vil medføre.

Rapporten udgives hvert år af World Economic Forum og kommer altid forud for den store årlige risicikonference i Davos, Schweiz. På mødet diskuterer regeringsledere, politikere, erhvervsledere og kunstnere fra hele verden aktuelle udfordringer for verdenssamfundet.

Og resultaterne i rapporten bygger på de seneste resultater i Global Risks Perception Survey, hvor næsten 1000 beslutningstagere fra den offentlige sektor, den private sektor samt akademikere og civile vurderer de risici, verden står overfor.

Ni ud af ti respondenter forudser værre økonomiske og politiske konfrontationer mellem stormagter. Men set ud fra et ti-årigt perspektiv bliver de ekstreme vejrændringer og mislykkede forsøg på klimapolitik set som nogen af de største trusler.

Dette års rapport indeholder også en serie af »hvad-nu-hvis«-scenarier, der undersøger emner såsom vejrmanipulation, kvantecomputere samt kunstig intelligens med følelser.