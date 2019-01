Kvinder på flugt i Kabul fik hjælp fra Politikens læsere – og nu Mary Fonden

Ni ud af ti afghanske kvinder har oplevet tvangsægteskab, voldtægt eller vold. I 2010 samlede Politikens læsere 2,2 millioner ind til at hjælpe nogen af dem. I denne uge fik centeret igen penge fra Danmark. Politikens tidligere korrespondent Simi Jan fortæller her sine personlige historier om kvinderne i Kabul.

Da jeg landede i Kabul for et par måneder siden for at dække valget, var det første, jeg gjorde, at ringe til min afghanske veninde Mary. En halv time efter krammede vi hinanden i hendes hjem.