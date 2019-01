Nye sammenligninger med Watergate: Bad Trump virkelig sin advokat lyve for Kongressen?

Trumps mangeårige personlige advokat og problemknuser, Michael Cohen, har fortalt efterforskere, at Trump opfordrede ham til at lyve for Kongressen i et forsøg på kamuflere præsidentkandidatens forretningsplaner i Rusland under præsidentvalgkampen i 2016.

Det skriver nyhedsmediet Buzzfeed på baggrund af to anonyme kilder.

Buzzfeed skriver, at den særlige efterforsker Robert Muellers team også har andre vidner fra Trump Organization, interne e-mails, sms’er og andet, der peger på, at instruksen kom fra Trump.

Den nye opsigtsvækkende anklage får flere demokrater til at kræve en tilbundsgående undersøgelse i Kongressen, og at Trump stilles til ansvar.

Michael Cohen indrømmede allerede i november sidste år over for den særlige Rusland-undersøger Robert Mueller og hans folk, at han havde løjet for et kongresudvalg, da han påstod, at Donald Trump havde opgivet sine planer om et stort boligbyggeri i Moskva allerede i januar 2016 – altså inden valgkampen for alvor kom i gang.

I virkeligheden fortsatte bestræbelserne frem til juni 2016, tilstod han i efteråret. Men han svarede ikke på, om Donald Trump havde opfordret ham til at lyve. Det har han altså gjort nu ifølge Buzzfeed.

Dengang i november forklarede Michael Cohen, der i mere end et årti var både juridisk rådgiver og stik-i-rend-dreng med lyssky ærinder for Trump, at han havde ændret sin forklaring, for at den skulle passe med Trumps version.

Donald Trump og hans folk har gentagne gange udtalt, at han ikke havde nogen økonomiske interesser i Rusland.

Michael Cohen, der engang har sagt, at han ville »tage en kugle« for Trump, har siden brudt med sin gamle arbejdsgiver og samarbejder i stedet med Robert Mueller i håb om at få nedsat sin straf. Mueller er i gang med en undersøgelse af, om nogen fra Trumps kreds samarbejdede med russere om at påvirke valget i 2016.

Trump har kaldt Michael Cohen »en rotte« og en løgner, og præsidentens nuværende advokat, tidligere borgmester i New York Rudolph Giuliani, siger til tv-stationen CNN, at »hvis du tror på Cohen, kan jeg skaffe dig et godt tilbud på Brooklyn Bridge«.

Den demokratiske formand for efterretningskomiteen i Repræsentanternes Hus, Adam Schiff, kalder i et tweet anklagen om, at USA’s præsident har bedt nogen begå mened foran komiteen »blandt de mest alvorlige til dato«, og bebuder, at »vi vil gøre det nødvendige for at finde ud af, om det er sandt«.

The allegation that the President of the United States may have suborned perjury before our committee in an effort to curtail the investigation and cover up his business dealings with Russia is among the most serious to date. We will do what’s necessary to find out if it’s true. https://t.co/GljBAFqOjh — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) 18. januar 2019





Demokraterne fik ved midtvejsvalget i november flertal i Repræsentanternes Hus, som er Kongressens ene kammer, og har dermed mulighed for at igangsætte undersøgelser og indkalde vidner og kærve dokumenter udleveret, mens det er i det andet kammer, Senatet, at en eventuel konsekvens vedtages.

Joaquin Castro, der er demokratisk medlem af efterretningsudvalget, går et skridt videre. Hvis historien i Buzzfeed er sand, må præsident Trump træde tilbage eller blive stillet for en rigsretssag, tweetede han.

If the @BuzzFeed story is true, President Trump must resign or be impeached. — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) 18. januar 2019

Demokraten Ted Lieu skriver på Twitter, at historien viser – endnu – et klart tilfælde af forsøg på at påvirke en efterforskning, »en forbrydelse«, skriver han og minder om, at det var artikel 1 i rigsretssagen mod tidligere præsident Richard Nixon, der i 1974 blev tvunget til at trække sig tilbage efter Watergate-skandalen. Han opfordrer Husets retsudvalg til at indlede undersøgelser af, om Trump har begået forbrydelser, der kan udløse en rigsretsag.