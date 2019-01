Russisk mand ville dræbe flest muligt i norsk supermarked Russisk mand ville dræbe flest muligt i norsk supermarked

I Norge efterforsker Politiets Sikkerhedstjeneste (PST) et knivangreb på en 20-årig kvinde i Oslo torsdag som et muligt terrorangreb.

En russisk mand på 20 år er anholdt og sigtet i sagen.

Han har fortalt politiet, at han ønskede at dræbe flest muligt.

»Han har forklaret, at han har en tilknytning til islam, og så har han forklaret, at han ønskede at dræbe flere mennesker, og at dette var en terrorhandling«, siger den norske PST-chef, Benedicte Bjørnland, til nyhedsbureauet NTB.

Hun tilføjer, at det endnu ikke står klart, om manden har tilknytning til kendte terrororganisationer.

Knivangrebet skete torsdag i en Kiwi-butik i Møllergata i Oslo. PST overtog sagen fredag.

»Kvinden stod ved kassen for at betale, da hun blev stukket i ryggen. Alt tyder på, at hun var et tilfældigt offer«, siger operationsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.

Offer er i kritisk tilstand

Kvinden blev bragt til Ullevål sygehus, hvor hun er indlagt. Hendes tilstand er kritisk, men stabil.

Politiet udelukker, at angrebet skyldtes et røveriforsøg.

Det har heller ingen beviser for, at der skulle være flere involverede i angrebet, oplyser Benedicte Bjørnland ved et pressemøde i Oslo.

Efter knivstikkeriet skal gerningsmanden have angrebet personen, som sad ved kassen. Derpå løb han fra stedet, men blev pågrebet af politiet kort efter.

Den 20-årige mand er russisk statsborger og kom til Norge via Sverige.

Butikken blev lukket efter angrebet, og der blev foretaget en række kriminaltekniske undersøgelser på stedet.

ritzau