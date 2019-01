Svensk politi leder fortsat efter truende mand: »Der er ingen oplysninger om tilskadekomne på skolen«

En svensk skole har slået alarm og forskanset sig, efter at en truende mand på stedet skulle have opført sig truende. Politiet er ankommet.»«

Klokken 14:57 slog en svensk skole alarm, da en mand på stedet skulle have opført sig truende. Hans identitet er ukendt på nuværende tidspunkt, og han mistænkes for at bære kniv.

Skolen ligger i den svenske kommune Solna tæt på Stockholm.

Politiet er ankommet tungt bevæbnet og afsøger skolen med flere patruljer:

»Vi har fået oplysninger om, at en ukendt mand befinder sig på skolen. Og vi har kontakt med lærerne på stedet«, siger Eva Nilsson, talsperson ved Stockholms Politi.

Ifølge flere svenske medier er manden bevæbnet med en kniv. Det har dog ikke været muligt at bekræfte.

Elever og lærere har låst sig inde i et rum for at beskytte sig selv.

Ingen oplysninger om tilskadekomne

Til Aftonbladet bekræfter Eva Nilsson, at politiet gennemsøgte skolen ved 16-tiden - men uden at finde manden. Og der er ingen oplysninger om tilskadekomne:

»Vi fortsætter med at lede efter ham med samme styrke som før«, siger Eva Nilsson.

Cirka klokken 16:15 begyndte politiet at eskortere børn ud fra skolen.

