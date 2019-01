Hundredvis af centralamerikanske migranter nærmer sig USA

Hundredvis af centralamerikanere med sigte mod USA krydsede den mexicanske grænse ulovligt fredag.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

De mange hundrede illegale indvandrere har den amerikanske grænse som mål.

Det er vand på møllen for USA's præsident, Donald Trump, der i den seneste tid har advokeret kraftigt for at få bygget en mur langs grænsen til Mexico.

Fredag tweetede Trump:

»En ny stor karavane på vej mod os. Meget svær at stoppe uden en mur!«

Mexicos regering har opfordret de mange hundrede centralamerikanere, der er fra Honduras, El Salvador, Guatemala og Nicaragua, til at krydse den mexicanske grænse på lovlig vis og få et 'visitor card'.

Det giver dem en arbejdstilladelse og en sundhedsforsikring.

Det er der dog flere, der har nægtet.

Flygter fra fattigdom og gadevold

Ifølge AFP er der lige nu omkring 2000 illegale indvandrere samlet i Mexico, klar til at forsøge at trænge ind over grænsen til USA.

»Vores mål er at nå USA. Vi har intet mad og få penge. Vi vil bare nå frem«, siger en af dem til AFP.

De mange centralamerikanere flygter fra fattigdom og gadevold i deres hjemlande.

Bandekrige i El Salvador, Guatemala og Honduras har gjort de tre lande til nogle af de mest blodige i verden, skriver AFP.

Målet er den nordlige mexicanske by Tijuana, der ligger ud for San Diego. Tijuana ligger 4000 kilometer fra Mexicos sydlige grænse.

ritzau