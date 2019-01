Chicago-betjent skal syv år i fængsel for drab på sort teenager Hvid betjent er idømt 81 måneders fængsel for skuddrab på 17-årig afroamerikaner i Chicago i 2014.

En forhenværende politibetjent fra Chicago er fredag blevet idømt næsten syv års fængsel for drab på en sort teenager i 2014.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AP.

Den nu forhenværende betjent Jason Van Dyke blev i efteråret 2018 kendt skyldig i at have dræbt den 17-årige Laquan McDonald med 16 skud fra sin tjenestepistol.

Men juryen valgte at kende den nu 40-årige Van Dyke skyldig for drab af anden grad, som det hedder i USA. Det udløser oftest en dom på mindre end 20 års fængsel. Det står i kontrast til drab af første grad, der kan give op til livstid.

Fredag blev straffen udmålt, og det endte med 81 måneder i fængsel. Jason Van Dyke skal afsone mindst to år, før han kan søge om prøveløsladelse.

Før dommen blev afsagt, oplæste Van Dyke en erklæring, hvor han kaldte dagen for skyderiet den »værste dag i mit liv«.

»Den sidste ting, jeg ønskede at gøre, var at skyde Laquan McDonald«, sagde han.

Drabet i Chicago og den efterfølgende retssag vakte stor opsigt i USA og satte fokus på de racemæssige spændinger i USA's tredjestørste by.

Sagen var også usædvanlig, da det var første gang i over 50 år, at en betjent i Chicago blev dømt for handlinger i tjenesten.

Samtidig var det første gang, at en betjent fra byen blev kendt skyldig for drab på en afroamerikaner.

Da Jason Van Dyke blev kendt skyldig sidste efterår, udløste det spontane glædesdemonstrationer i Chicagos gader.

ritzau