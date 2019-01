Sådan knuste to aktivister Chicagos elite i sagen om politimord på sort teenager

En politimand er idømt seks års fængsel for drabet på en 17-årig sort mand i 2014. Sagen, der har kostet Chicagos politichef jobbet og knækket to toppolitikeres karrierer, kom kun frem efter stædigt arbejde fra to aktivister.

Da Chicago-politimanden Jason Van Dyke fredag blev idømt små syv års fængsel for mord, var det kulminationen på en sag, der i fire år har rystet USA’s retssystem, kostet en række topfolk deres karrierer og er blevet ikonisk for racepolitik.

For sagen opstod kun, fordi det lykkedes to aktivister at fremskaffe en video af en sort teenagers død. I flere måneder prøvede politikorpset og den politiske elite i USA’s tredjestørste by at dække over mordet. Lige til videoen soleklart beviste, hvad der var sket.

Det fik konsekvenser. Chicagos politichef blev fyret. Delstaten Illinois’ justitsminister fik knust sin karriere og led et stort valgnederlag. Og for fire måneder siden opgav borgmester Rahm Emanuel overraskende at søge genvalg; netmediet Vox konstaterede, at hans »katastrofale« håndtering af sagen havde dødsdømt karrieren for den mand, der blev verdenskendt som præsident Barack Obamas første stabschef.

Løgnen ...

Den 17-årige Laquan McDonalds liv sluttede sent om aftenen 20. oktober 2014, da han småløb ned ad en nattetom gade i Chicago. Politiet var tilkaldt efter meldinger om, at han vandaliserede biler med en kniv. Flere politibiler nærmede sig ham, og Jason Van Dyke sprang ud af en politibil og tog sigte.

Hvad der derefter skete, tog det mere end et år at opklare.

Van Dyke forklarede bagefter, at han handlede i nødværge: McDonald angreb ham med kniven, og betjenten skød, mens han trådte baglæns. Lige efter bogen. McDonald faldt om på gaden, men prøvede at rejse sig og fægtede med kniven. Der var en klar risiko for, at han ville kaste den, vurderede betjenten, der derfor skød igen og igen, i alt 16 gange.

Den 17-årige døde af sine sår i en ambulance. Senere viste det sig, at han havde PCP, også kendt som englestøv, i blodet – et rusmiddel, der ofte fremkalder psykoser og aggressivitet.

Mange aktivister og pressefolk var dog mistænksomme. Blandt dem var den lokale sorte borgerretsaktivist William Calloway. Han vidste, at politibiler er udstyret med kameraer i forruden. Mindst en af bilerne på stedet måtte have billeder.

Will og jeg mistænkte begge to, at andre havde bedt om videoen Brandon Smith, journalist

En fælles bekendt forbandt ham med Brandon Smith, en hvid freelancejournalist, der var kendt i aktivistkredse. De to gik sammen og søgte aktindsigt, men forgæves: Politiet frigav ikke videoer fra verserende sager, var beskeden.

Der kunne sagen være endt, men så fik de en ide.

»Will og jeg mistænkte begge to, at andre havde bedt om videoen og havde fået afslag«, forklarede Brandon Smith senere til Chicago Business. »Så jeg indsendte en begæring om aktindsigt i, hvem der ellers havde spurgt. Der var 14 henvendelser fra 10 journalister. De blev alle afvist«.

Foto: Scott Olson/Ritzau Scanpix William Calloway kæmpede for at få frigivet den video, der viste drabet på Laquan McDonald. Efter fredagens dom i Chicago var han dog skuffet.

William Calloway kæmpede for at få frigivet den video, der viste drabet på Laquan McDonald. Efter fredagens dom i Chicago var han dog skuffet. Foto: Scott Olson/Ritzau Scanpix

Med den viden anlagde Brandon Smith sag mod Chicagos politikorps. Et kernepunkt var den massive offentlige interesse og den tilsyneladende systematiske lukkethed i korpset.

Mere end et år efter McDonalds død besluttede byretsdommer Franklin Valderrama 19. november 2015, at videoen skulle frigives. Det skete fem dage senere.

... og sandheden

Videoen rystede et samfund, der ellers var vant til historier om politivold.

Den viste klart, at Laquan McDonald ganske vist småløb ned ad gaden, men han trak væk fra politiet. Den lommekniv, han havde – og som senere viste sig at være foldet sammen – holdt han i slap arm ned langs den fjerneste side.

På en afstand af 5-6 meter trådte Van Dyke et skridt frem og skød. McDonald knækkede sammen på gaden og lå stille med små spjæt, mens skud efter skud ramte ham, to af dem i ryggen. På intet tidspunkt virkede teenageren truende.