»Hajer skal beskyttes ikke frygtes«: Dykker svømmede med den største hvidhaj nogensinde fanget på kamera

»Hajer skal beskyttes ikke frygtes«.

Sådan udtaler hajforskeren og miljøaktivist Ocean Ramsey til nyhedsbureauet AP, efter hun i tirsdags svømmede på helt tæt hold med det, der menes at være den største hvidhaj nogensinde fanget på kamera.

Den gigantiske hvidhaj på omkring 6,5 meter og med en kampvægt på 2,5 tons blev spottet af to hajforskere ud for kysten ved Hawaii, da den var i færd med at spise kadaveret af en kaskelothval.

Foto: Social Media/Ritzau Scanpix Verdens største registrerede hvidhaj blev i tirsdags spottet ud for Hawaiis kyst. Her ses Ocean Ramsey ved siden af hvidhajen.

Mødet mellem hvidhajen og hajforskerne blev dokumenteret med de nu virale billeder og videoer og efterfølgende delt på sociale medier af Ramseys forlovede og forretningspartner, Juan Oliphant.

Hajforskerne fortæller, at de vil bruge mødet med hajen som en mulighed for at presse på for en lovgivning, der skal beskytte hajer på Hawaii.

»Der er ikke meget sympati for hajer på grund af den måde, de er portrætteret i medierne. Du kan ikke hade dem for at være rovdyr. Vi har brug for dem til sunde økosystemer i havet«, siger Ocean Ramsey til AP.

Ramsey, der driver den Oahu-baserede ’One Ocean Diving and Research’ med sin forlovede, siger, at hun i flere år har presset på for et lovforslag, der ville forbyde drab af hajer og rokker på Hawaii. Hun håber, at en lovgivning på området vil blive indført i år. Billederne af hende, der dykker ved siden af den store hvidhaj, viser at »hajer skal beskyttes ikke frygtes«, udtrykker Ocean Ramsey.

Foto: Social Media/Ritzau Scanpix Verdens største registrerede hvidhaj blev i tirsdags spottet ud for Hawaiis kyst. Her ses Ocean Ramsey med hvidhajen.

Hajbeskyttelses lovgivningen, som er støttet af senator i delstaten Hawaii Mike Gabbard, skal efter planen genindføres i år.

Mødet med hvidhajen

Mødet mellem dykkerne og hvidhajen begyndte, da hajen nærmede sig forskerholdets båd for at klø sig op af båden. Den blev ledsaget af to »dansende« delfiner, skrev Ocean Ramsey på Instagram til et billede, der viser det utrolige møde, hvor Ramsey er så tæt på hajen, at hun kan røre den, da den passerer.

Se mødet her:

Hvidhajen, der menes at være den kendte ’Deep Blue’ fra Discovery Channels serie ’Shark Week’, vurderes til at være over 50 år gammel og af hunkøn.

John Richardson fra den britiske NGO The Shark Trust siger til CNN, at det er »utroligt spændende«, at dykkerne har kunne dokumentere ’Deep Blue’.

Men han advarer mod at interagere med hajer så tæt, som dykkerne gjorde og understreger, at de kan være »uforudsigelige«.

»Det er dejligt at se et ’positivt’ møde mellem hajer og mennesker med global dækning, men vi bliver nødt til at advare mod interaktioner med store og magtfulde vilde dyr«, siger Richardson.