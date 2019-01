66 personer har nu mistet livet efter eksplosion i olierørledning i Mexico

Dødstallet efter en eksplosion i en olierørledning i delstaten Hidalgo i det nordlige Mexico er nu blevet opjusteret fra 20 personer til 66. Derudover er der 76 tilskadekomne, som er blevet forbrændt eller på anden vis er kommet til skade.

Det oplyser statens guvernør Omar Fayad ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Angiveligt skulle brændstoftyve have boret et hul i olierørledningen få timer før den katastrofale eksplosion, der skete fredag aften, for ulovligt at tappe benzin fra røret.

De 66 døde og flere tilskadekomne var ved at indsamle benzin i spande, som lækkede fra den hullede olierørledning, da eksplosionen skete.

Billeder og video fra ulykkesstedet, offentliggjort på mexicansk tv, viser de voldsomme flammer over olierørledningen, og de tilskadekomne med alvorlige forbrændinger fra eksplosionen.

Kort før midnat i går blev ilden slukket, og det vides endnu ikke, om myndighederne har det endelige dødstal.

Ulovligt og farligt

Mexico har de seneste år kæmpet med tyveri og sabotage af landets olierørledninger. På Twitter opfordrer Hilalgos guvernør Omar Fayad befolkningen til ikke at medvirke i brændstoftyveri.

»Udover at det er ulovligt, sætter det dit liv og din familie i fare«, skriver Fayad.

Den mexicanske præsident Andrés Manuel López Obrador har på Twitter udtrykt, at han er berørt af den alvorlige eksplosion.

»Jeg vil have hele regeringen til at hjælpe ofrene på ulykkesstedet«, skriver præsidenten.

Hæren blev sat ind efter den voldsomme eksplosion. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Ifølge Ritzau har en skærpet overvågning af 1.600 kilometer olieledninger ført til mangel på benzin og forårsaget lange køer ved tankstationer. Det skyldes angiveligt, at det nu er blevet sværere at sikre sig billig benzin på ulovlig vis.

På de sidste to år er der blevet stålet brændstof til en værdi af over 49 milliarder danske kroner, skønner det statslige olieselskab, Pemex.

Det er kriminelle bander og korrupte ansatte, der står bag brændstoftyverierne.

Eksplosionen er en af de værste af sin slags i nyere tid i Mexico ifølge Reuters.