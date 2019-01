Trump vil udskyde deportationer i bytte for en grænsebarriere Demokraterne har på forhånd afvist det tilbud, som Donald Trump fremsatte lørdag aften i en tale.

USA's præsident, Donald Trump, gav lørdag aften i en tale sit bud på et kompromis mellem Republikanerne og Demokraterne, der ikke kan enes om et budget for 2019.

Trumps forslag indeholder 5,7 milliarder dollar til en 'stærk og gennemsigtig stålbarriere' langs dele af USA's grænse til Mexico.

Derudover ønsker han flere grænsevagter, bedre værktøjer til at opfange stoffer på vej over grænsen, dommere til at behandle ansøgninger om asyl.

Den anden vej vil præsidenten hjælpe nogle af de personer i USA, som er blevet bragt illegalt til landet som mindreårige af deres familie.

Han vil tilbyde tre års fritagelse fra deportation for en gruppe, der udover at være kommet til landet som mindreårige opfylder krav såsom uddannelse og ren straffeattest.

Derudover skal der bruges 800 millioner dollar til 'humanitær assistance', uden at præsidenten definerede, hvad det dækkede over.

Demokraternes i Repræsentanternes Hus havde på forhånd afvist et tilbud i den dur.

ritzau