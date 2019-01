Tolk Marina Gross er det eneste amerikanske vidne til Trumps samtale med Putin: Skal hun nu vidne om mødet?

Den 64-årige tolk Marina Gross er det eneste amerikanske vidne til Trumps samtale med Putin i Helsinki. Demokraterne overvejer at tvinge hende til at vidne i Kongressen, men tolke advarer mod at bryde fortroligheden.

Da Donald Trump og Vladimir Putin snakkede sammen i to timer den 16. juli sidste år i den finske hovedstad, Helsinki, var der helt usædvanligt kun én amerikaner i rummet ud over Trump selv.

Hun hedder Marina Gross og har indtil nu levet et liv i professionel diskretion lige uden for storpolitikkens rampelys. Sådan som tolke skal. Nu er den 64-årige Marina Gross helt ufrivilligt blevet hvirvlet ind i en storpolitisk strid.

Avisen The Washington Post har for nylig skrevet, at Trump har gjort sig store anstrengelser for at holde detaljer fra sine møder med Putin hemmelige også for sine egne folk. Efter et møde i juli 2017 i Hamburg skulle Trump have krævet at få tolkens noter udleveret og beordrede vedkommende til at tie stille med, hvad der var blevet sagt.

Dengang i Hamburg var de to landes udenrigsministre med til mødet, men det er tidligere kommet frem, at Trump senere samme aften mødtes igen med Putin uden andre amerikanere til stede. Her lod han den russiske tolk tolke.

Det er usædvanligt for en amerikansk præsident. Ikke mindst for én, der helt usædvanligt er blevet efterforsket af FBI for en mistanke om at have ageret på vegne af Rusland, hvilket for nylig blev rapporteret af avisen The New York Times.

Det har fået demokraternes formand for efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus, Adam Schiff, til at lufte muligheden for at kræve Marina Gross’ noter udleveret eller at indkalde hende som vidne for Kongressen og få hende til at fortælle den om, hvad der egentlig blev sagt i Helsinki.

Last year, we sought to obtain the interpreter’s notes or testimony, from the private meeting between Trump and Putin. The Republicans on our committee voted us down. Will they join us now? Shouldn’t we find out whether our president is really putting “America first?” https://t.co/hzgfTRl653 — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) 13. januar 2019

Det forsøgte Adam Schiff også lige efter mødet i sommer.

Demokraten sagde, at han godt vidste, det var ekstraordinært, men argumenterede for, at det også er ekstraordinært for en præsident at bede alle sine seniormedarbejdere om at forlade lokalet inden en samtale med en modstander.

Dengang stemte republikanerne i Repræsentanternes Hus anmodningen ned. Siden da har demokraterne ved efterårets kongresvalg fået flertal i huset.

Republikaneren Ted Cruz har for nylig over for tv-stationen NBC kaldt det »præmaturt« at indkalde tolke og efterlyst mere viden om forløbet.

Det Hvide Hus vil givetvis modsætte sig en eventuel stævning med henvisning til præsidentens beføjelser. Det er omstridt, om de vil have succes med det.

»Forræderi«

Mødet mellem Trump og Putin den sommerdag i 2018 var fra starten omgærdet af hemmelighedskræmmeri. Der blev ikke udsendt nogen dagsorden på forhånd. Der blev ikke lavet en fælles erklæring bagefter. Russerne lod senere forstå, at der var indgået en række aftaler. Amerikanerne vidste ikke, hvad de snakkede om. Men alle kunne se og høre de to præsidenter bagefter holde et fælles pressemøde, som fik mange til at frygte det værste.

På pressemødet afviste Donald Trump at anerkende den entydige konklusion fra de amerikanske sikkerhedstjenester, om at Rusland forsøgte at påvirke det amerikanske præsidentvalg i 2016 for at hjælpe Trump.

Reaktionerne i Washington var fordømmende fra begge partier. Den tidligere CIA-direktør John Brennan opremsede i et tweet kriteriet for en rigsretssag.

»Det var intet mindre end forræderisk. Ikke alene var Trumps kommentarer idiotiske; han er komplet i Putins lomme«, skrev John Brennan.

Måneden efter beklagede den republikanske formand for udenrigsudvalget i Senatet, Bob Corker, at man ikke kunne få nogen klare svar ud af regeringen.

»Vi vil gerne forstå, hvad der blev aftalt, da lederne af vores to lande satte sig sammen i Helsinki«, sagde Bob Corker under en senatshøring om forholdet til Rusland.

Donald Trump slår det hen som nonsens. Han afviser at kende noget til tolkens noter og har ikke skjult noget for nogen, sagde han for nylig til tv-stationen Fox News.

»Alle og enhver kunne have lyttet til det møde«, sagde Donald Trump, som kaldte spørgsmåletom, hvorvidt han har »arbejdet for Rusland« det mest fornærmende spørgsmål, han nogensinde har fået.

Referatet mangler

Politikerne vil næppe få meget ud af Marina Gross’ noter alene, siger Harry Obst, der er tidligere leder af Udenrigsministeriets tolkekontor, til tv-stationen ABC. Tolke bruger symboler og tegn, som kun giver mening for dem selv lige efter opgaven, forklarer han. Deres noter bruges i udfærdigelsen af referater af samtalen, som amerikanerne kalder Memorandums of Conversations eller MemCons.

Disse fortrolige referater indgår normalt som grundlag for regeringens og præsidentens politik på et givent område og bliver år senere ofte frigivet til forskere. Hvis der ikke er udfærdiget MemCons om Trumps og Putins møder, ved præsidentens ministre og rådgivere ikke, om der er aftalt eller lovet noget af betydning.

Kilder i Det Hvide Hus siger til The Washington Post, at selv ikke daværende sikkerhedsrådgiver H.R. McMaster kunne få et samlet referat af Trumps samtaler med Putin i Hamburg.

Hverken Udenrigsministeriet eller Det Nationale Sikkerhedsråd har været trygge ved Trumps samtaler med Putin, er en anonym forhenværende topembedsmand citeret for at sige.

»Kun Gud ved, hvad de talte eller enedes om«, siger kilden.