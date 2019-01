Samarbejde: Merkel og Macron vil styrke de fransk-tyske bånd som frontduo i et mere sikkert Europa

Præsidenterne fra Frankrig og Tyskland mødes i dag for at underskrive en aftale, der vil gøre båndene mellem de to lande stærkere i bestræbelserne på at styrke sikkerhed og forsvar i EU trods Brexit.

Mens Theresa May kæmper både for en aftale om Brexit og sit eget politiske liv, mødes to af hendes kolleger, Frankrigs Emmanuel Macron og Tysklands Angela Merkel, i dag for at underskrive en aftale, der skal gøre samarbejdet mellem de to lande stærkere som frontduo for det fortsat forenede Europa.