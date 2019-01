27 soldater er anholdt efter mislykket kupforsøg mod præsident Maduro i Venezuela Efter at have overtaget kontrolposter opfordrede flere soldater mandag borgerne til at "indtage gaderne".

Soldater fra Nationalgarden i Venezuela forsøgte tidligt mandag morgen lokal tid at kuppe landets præsident, Nicolas Maduro.

Kupforsøget mislykkedes dog, og 27 soldater er nu anholdt.

Det oplyser forsvarsminister Vladimir Padrino sent mandag aften dansk tid.

Padrino siger, at de ansvarlige for 'mytteriet' vil få 'den fulde kraft af lovens lange arm at føle'.

Gruppen af soldater angreb først en kontrolpost i hovedstaden Caracas, hvor de tog fire soldater til fange og stjal deres våben.

Herefter fortsatte gruppen videre til en sikkerhedspost, hvorfra de i en video uploadet på de sociale medier opfordrede andre venezuelanere til at gå på gaden i protest.

»Vi er professionelle soldater fra Nationalgarden, der går imod regimet, som vi tager afstand fra. Jeg har brug for jeres hjælp til at indtage gaderne«, lyder det i videoen fra en soldat, der præsenterer sig selv som gruppens leder.

Selv om kupforsøget mislykkedes, lykkedes det gruppen at samle en del demonstranter ude foran kommandoposten.

Demonstranterne satte ild til skraldecontainere og blokerede vejene i området for politiet.

En kvinde, der ikke ønsker sit navn offentliggjort, råbte på 'fred'.

»Vi holder med dem (soldaterne red.), og vi har tænkt os at blive, hvor vi er. Fred!«, lød det fra kvinden.

»Vi vil have, at Maduro går af. Vi kan ikke klare mere«, lød det fra en anden demonstrant.

Nicolas Maduros højre hånd og lederen af den lovgivende forsamling, Diosdado Cabello, oplyser, at 25 af soldaterne blev anholdt nær sikkerhedsposten, mens to andre blev anholdt andre steder.

»De er blevet neutraliseret, har overgivet sig og er blevet anholdt på rekordtid«, skriver Cabello på Twitter.

Der er under to uger siden, at præsident Maduro 10. januar blev taget i ed til endnu en embedsperiode.

Oppositionen og nationalforsamlingen beskylder Maduro og Socialistpartiet for at have kørt Venezuela i sænk og have forårsaget den omfattende politiske og økonomiske krise, landet befinder sig i.

Oppositionen sidder på flertallet i parlamentet, som anses af blandt andet USA og Brasilien som den sidste tilbageværende demokratiske institution i Venezuela.

Venezuelas oppositionsleder og parlamentsformand, Juan Guaido siger, at han støtter de anholdte soldater og er klar til at give dem amnesti.

