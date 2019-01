Jeremy Corbyn åbner for mulighed for ny folkeafstemning om EU

Den britiske oppositionsleder, Jeremy Corbyn fra Labour, åbner for muligheden for en ny folkeafstemning i Storbritannien om EU.

Det sker, selv om den britiske premierminister, Theresa May, mandag i parlamentet afviste en ny folkeafstemning, fordi »det kan skade den sociale sammenhæng ved at underminere troen på demokrati«.

I en erklæring mandag aften udtaler Jeremy Corbyn, at muligheden for en ny folkeafstemning bør overvejes.

Det skriver britiske Press Association.

»Vores ændringsforslag vil tillade parlamentsmedlemmer at stemme om muligheder, der kan løse dette brexit-dødvande og forhindre kaosset i tilfælde af ingen aftale«, udtaler oppositionslederen.

»Det er på tide, at Labours alternative plan kommer i fokus, mens vi holder alle muligheder åbne. Det gælder også muligheden for en offentlig afstemning«, tilføjer han.

Ifølge Press Association er det værd at lægge mærke til ordlyden i Corbyns udtalelse. Den er nøje formuleret og siger ikke eksplicit, at Labour officielt vil støtte en ny folkeafstemning.

To politiske redaktører på britiske The Telegraph skriver natten til tirsdag, at Jeremy Corbyn i næste uge vil have regeringen til at give parlamentsmedlemmerne det sidste ord i spørgsmålet om en ny folkeafstemning.

Hvis et flertal af parlamentsmedlemmerne støtter en folkeafstemning, kan parlamentet tvinge Theresa May til at holde en ny afstemning, der kan føre til, at briternes exit fra EU bliver trukket tilbage.

Sent mandag eftermiddag orienterede Theresa May Underhuset om, hvad Storbritannien nu skal stille op, efter at forsamlingen den 15. januar nedstemte hendes brexitaftale.

Der var lagt op til, at hun skulle fremlægge sin plan B, men sådan en havde hun ikke med. Heller ikke en fast køreplan ud af krisen.

Hun havde til gengæld følere ude til Labour og til de hårdeste EU-modstandere i sit eget parti.

Den gamle brexitaftale blev forhandlet på plads af hendes konservative regering uden at inddrage oppositionen, men nu vil hun søge en skilsmisse fra EU med bredere opbakning i Underhuset.

ritzau