Danmark vil hjælpe arktiske iværksættere

Når de unge færinger for ti år siden flyttede fra Færøerne for at studere i Danmark, var det langtfra sikkert, at de vendte tilbage. Især kvinderne blev væk, når de først var flyttet fra øerne, og det efterlod en masse singlemænd, som ikke kunne finde sig en kæreste eller kone. Og hvis færingerne endelig vendte tilbage, søgte de mod et trygt job i statsadministrationen.

Nu oplever Færøerne økonomisk vækst. Turismen er rekordhøj, og ofte lægger kæmpe krydstogtskibe med plads til 6.000 passagerer til i Tórshavn. Det går også godt inden for fiskeriet, der udgør 98 procent af Færøernes eksport. Sidste år oplevede Tórshavn en befolkningstilvækst på 2,6 procent, og i dag etablerer de unge deres egne virksomheder, når de vender hjem.

»Der er et ønske hos dem om at skabe deres eget. Det mærker man tydeligt«, siger Tórshavns borgmester, Annika Olsen.

Problemer med lange distancer

Den færøske succes skal også ramme andre byer på den nordligste del af jordkloden. Alverdens politikere, forskere og forretningsfolk ser store økonomiske muligheder i Arktis, i takt med at klimaet ændrer sig. Det frigør naturressourcer som olie, gas og mineraler, og det gør Arktis mere fremkommelig for turister.

Alligevel er der mange forhindringer for iværksættere i Arktis. De store distancer mellem de ofte tyndtbefolkede områder gør blandt andet, at de lokale bankfilialer lukker, så de små erhvervsdrivende ikke kan skabe en personlig relation til deres bankrådgiver. Det er en af pointerne i en ny rapport om arktiske iværksætteres finansieringsudfordringer, som er bestilt af det danske Udenrigsministerium.

Ud over de lange distancer mellem bysamfundene er der også mangel på investorer, der kan give de nystartede virksomheder den altafgørende startkapital. Og selv om befolkningerne ved meget om, hvordan man tilpasser sig de hårde levevilkår i Arktis, gik det under undersøgelsen op for rapportskriverne, at lokalbefolkningerne ikke nødvendigvis kender til den iværksætterlingo, der kan gøre dem interessante for investorer.

Udenrigsministeriet vil nu med afsæt i rapporten binde bånd mellem nystartede små virksomheder og investeringsmulighederne i Arktis, fortæller Danmarks arktiske ambassadør, Hanne Fugl Eskjær.

»I kongerigets arktiske politik er det en central målsætning at fremme den økonomiske udvikling til gavn for indbyggerne i Arktis«, siger hun.

Derfor vil det danske Udenrigsministerium arbejde for, at en bæredygtig økonomisk udvikling kommer højere på dagsordenen i Arktisk Råd, der primært har beskæftiget sig med olieoprydning, kystvagt- og forskningssamarbejde.

Byerne skal høres i Arktis Råd

I denne uge blev rapporten præsenteret på konferencen Arctic Frontiers i Tromsø i det nordligste Norge. Blandt publikum sad Tórshavns borgmester, Annika Olsen.

Hun var især interesseret i, hvordan man sørger for, at iværksættere opsøger de eksisterende iværksætterprogrammer, selv om de unge færinger kommer tilbage til øen og starter deres egne virksomheder. Hun ønsker især , at fiskeribranchen udvikler sig og udvinder nye forarbejdningsmetoder.