Redningsarbejderne er færdig med at grave lodret tunnel ned til to-årig dreng

En to-årig dreng har siden den 13. januar været fanget i et brønd på en ejendom i Totalan nær den spanske by Malaga.

Der har ikke været nogen livstegn fra drengen, siden han faldte ned i brønden. Brønden, der er omkring 100 meter dyb og 30 centimeter i diameter, er gravet i et illegalt forsøg på at finde grundvand i området.

Redningsarbejderne har gravet dag og nat for at lave en parallel tunnel ved siden af brønden, for derefter at grave ind til drengen fra siden. De håber at nå ind til ham i løbet af tirsdag eftermiddag.

Undervejs er redningsarbejderne dog stødt på massive problemer. Den spanske avis El Pais skriver, at man i et forsøg på at bore en vertikal indgang til bunden af hullet, er stødt på et materiale i jorden, som det først antaget ikke var muligt at komme gennem. De seneste meldingerne lyder dog på, at redningsarbejderne forventer at nå frem til drengen i eftermiddag.

Den toårige dreng, der hedder Julen Rosello, legede på ejendommen, som tilhører et familiemedlem.