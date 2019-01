Mens EU kigger den anden vej: I løbet af et par dage druknede 170 mennesker i Middelhavet

Inden for den seneste uges tid er 170 mennesker druknet i Middelhavet, mens de i overfyldte gummibåde forsøgte at sejle til Europa fra henholdsvis Libyen og Marokko.

En af bådene havde 120 mennesker om bord og forlod torsdag aften i sidste uge en strand ved Castelverde, omkring en times kørsel øst for den libyske hovedstad, Tripoli.

Efter 10-11 timers sejlads på det vinterkolde Middelhav, rundt regnet 80 kilometer fra Libyens kyst, var bølgerne så høje, at gummibåden begyndte at tage vand ind.

Flere timer senere opdagede et patruljerende fly fra den italienske flåde tre mænd i vandet. Flyet kastede to redningsflåder ud og tilkaldte en helikopter. Resten af passagererne var ingen steder at se.

Helikopteren fiskede mændene op og fløj dem til Lampedusa. De var stærkt underafkølede og blev bragt til et hospital på den italienske ø.

To af mændene var fra Sudan, den sidste fra Gambia. De fleste andre passagerer var fra vestafrikanske lande, fortalte de overlevende til lokale folk fra FN’s migrationsorganisation, IOM.

Mændene sagde, at den migrant, der styrede gummibåden, på et tidspunkt greb ud efter en telefon for at tilkalde hjælp. Denne bevægelse skabte en bølge af uro og panik blandt de andre migranter, som frygtede at blive bragt tilbage til Libyen.

De ville hellere dø end vende tilbage til det land, sagde de ifølge IOM.

De tre mænd fortalte, at der ikke var andre overlevende end dem. Blandt de druknede var ti kvinder, hvoraf en var gravid. Der var også to børn om bord. Det ene barn var en to måneder gammel baby.

Mindst 10 druknede om dagen

Kun et døgn tidligere blev det bekræftet, at en båd med 54 afrikanske migranter om bord var gået ned i farvandet mellem Marokko og Spanien. Tre af de ombordværende var kvinder.

Båden havde været fem dage undervejs fra Nador i Marokko, og mange af dens passagerer var fra det samme område i det sydøstlige Mauretanien. Allerede kort efter afgang sendte migranterne deres første nødsignal, men det lykkedes hverken for spanske eller marokkanske redningsfolk at finde båden, hedder det i en rapport fra IOM’s kontor i Genève.

En enkelt overlevende blev samlet op af en marokkansk fiskerbåd. De øvrige 53 skibbrudne var druknet, fortalte manden fra sin hospitalsseng i Marokko.

De seneste forlis i Middelhavet bringer ifølge IOM’s optælling det samlede dødstal i årets første 20 dage op på 203, hvilket er to personer mere end i samme periode sidste år. Der druknede med andre ord i gennemsnit mere end 10 mennesker om dagen.

Der har været flere redningsaktioner, siden de 170 mennesker døde i slutningen af sidste uge.

Den italienske kystvagt samlede 68 søfarende migranter op og sejlede dem til Lampedusa. Og det tyske ngo-skib ’Sea-Watch 3’ reddede andre 47 mennesker fra at drukne.

Italienske havne stadig lukkede

Indtil videre har Sea-Watch ikke fundet en havn, der vil tage imod de skibbrudne, og ngo’en frygter en gentagelse af det, der skete hen over jul og nytår, da ’Sea-Watch 3’ sejlede rundt i 19 dage med 32 flygtninge og migranter om bord.

Til sidst forbarmede Malta sig og lod passagererne fra ’Sea-Watch 3’ plus yderligere 17 personer, som blev reddet af ngo’en Sea-Eye, komme i land. Men regeringschef Joseph Muscat pointerede ved den lejlighed, at det var et enkeltstående udslag af gæstfrihed. Der var ikke tale om en ny politik.

Der er heller ikke noget, som tyder på, at Italien vil åbne sine havne for de reddede migranter.