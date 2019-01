Zimbabwe i krise

Optimismen og håbet i Zimbabwe efter den mangeårige diktator Robert Mugabes fald ser ud til at have fået et grundskud, efter regeringen for anden gang på mindre end et halvt år har sendt militæret på gaderne for at bremse demonstrationer.

Flere medier melder om mindst 12 dræbte og over 300 sårede under protesterne, mens mange hundrede er blevet anholdt.

Den regeringsstøttede Zimbabwe Human Rights Commission oplyser i en erklæring, at den har dokumentation for 8 døde. Kommissionen kritiserer, at militæret er blevet sat ind, og at der er blevet skudt med skarpt. Regeringen har ikke taget ved lære af brugen af militæret ved protester i august sidste år, hvor seks mennesker blev dræbt, mener kommissionen.

Protesterne skyldes en meget voldsom stigning i prisen på benzin. Prisstigningerne skulle imødegå mangel på brændstof. Zimbabweanerne betaler nu verdens højeste benzinpriser, hvis de har råd. Det er der mange, der ikke har, og efter prisstigningerne har mange mennesker end ikke råd til en busbillet, så de kan komme på arbejde, skriver BBC.

Skruer ned for retorikken

Uroen kommer meget ubelejligt for regeringens forsøg på at skaffe nye lån for at hjælpe landets hårdt pressede økonomi. Præsident Emmerson Mnangagwa måtte mandag afbryde en rejse til Asien og Europa, herunder deltagelse i det økonomiske topmøde i Davos i Schweiz for at rejse penge, og haste hjem til Zimbabwe.

Tirsdag forsøgte han sig med mere forsonende toner, efter at hans talsmand, George Charamba, så sent som søndag advarede demonstranterne og oppositionen om, at sikkerhedsstyrkernes indgreb blot var »en forsmag på, hvad der ville komme«.

Nu vil præsidenten have sikkerhedsstyrkernes opførsel undersøgt.

»Vold eller ureglementeret opførsel fra vores sikkerhedsstyrker er uacceptabel og et forrædderi mod det nye Zimbabwe. Kaos og lydighedsnægtelse vil ikke blive tolereret. Ureglementeret opførsel vil blive undersøgt. Om nødvendigt vil der rulle hoveder«, lød det fra Mnangagwa på Twitter.

Sikkerhedsstyrkerne har ikke kun været efter demonstranter i gaderne, men er også trængt ind i folks hjem og ind på hospitaler for at foretage anholdelser.

Politikere anholdt

Emmerson Mnangagwa taler også om en national dialog med oppositionen og borgergrupper. Det afviser oppositionspartiet MDC (Movement for Democratic Change) som »en gimmick for at vinde tid«. Overfor nyhedsbureauet AP henviser en talsmand for MDC til, at præsidenten ikke har henvendt sig direkte til partiet, men kun ytret sig på Twitter.

Forslaget om dialog klinger måske også lidt hult i betragtning af, at adskillige parlamentsmedlemmer fra oppositionen samt Japhet Moyu, den nationale leder af landets fagbevægelse, ifølge flere medier er blandt de mange anholdte.

Robert Mugabe blev væltet ved et kup i efteråret 2017 efter 37 år som landets leder. Hans parti, Zanu-PF, beholdt magten efter hans fald og vandt et valg sidste år i juli under store protester fra oppositionen. Den nye regering overtog en økonomi i ruiner med tårnhøj arbejdsløshed, især blandt de unge, stor gæld og en nedslidt infrastruktur.

Nabolandet Sydafrika har for nylig afvist Zimbabwes ønske om et lån på 1,2 milliarder dollars, men overvejer nu ifølge udenrigsminister Lindiwe Sisulu en økonomisk redningsaktion for Zimbabwe.

Sikkerhedsstyrkernes brug af vold kritiseres af FN, EU og USA, skriver The Guardian. »Det er statssponseret vold. Mnangawa bør ikke foregive, at magtmisbruget er uacceptabelt for hans regering, når den ikke handler på det«, siger Dewa Mavhinga, leder af Human Rigths Watch i det sydlige Afrika.