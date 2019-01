To-årig spansk dreng er fanget i en brønd på tiende døgn

En af de sværeste redningsaktioner i Europa fortsætter i det nordøstlige Malaga. En to-årig dreng sidder fanget i et 100 meter dybt hul, der nærmest er umulig for redningspatruljerne at nå.

I de sidste snart ti døgn har en usædvanlig og kompliceret redningsaktion fået den spanske befolkning til at holde vejret. Flere medier sender nærmest i døgndrift fra dét sted i det nordøstlige Malaga, hvor to-årige Julen Roselló sidste søndag faldt ned i en smal og 100 meter dyb brønd.

Julen Rosellós familie er fra Costa del Sol og besøgte nogle venners grund tæt ved byen Totalán. Den to-årige dreng var ude og lege på bjergskråningerne på grunden, da han faldt ned i en 100 meter dyb brønd, der efterfølgende blev dækket af løse sten. Hullet er kun 30 centimeter i diameter, hvorfor det er umuligt for en voksen at komme ned i hullet.

Det har sat en lang og kompliceret redningsaktion i gang, der tirsdag fortsatte på niende døgn. Selve forsøget på at nå ind til Julen er blevet udskudt flere gange. Det skyldes, at redningspatruljerne har mødt mange udfordringer i det svære terræn. Senest lød det, at selve aktionen kunne starte tirsdag, men det er endnu engang blevet udskudt.

Det skriver den spanske avis El Pais og nyhedsbureauet AP.

Foto: Jorge Guerrero/Ritzau Scanpix Området ved bjergsiderne i den spanske by Totalán set fra oven.

Området ved bjergsiderne i den spanske by Totalán set fra oven. Foto: Jorge Guerrero/Ritzau Scanpix

En kompliceret mission

Redningsholdene, der består af minearbejdere og ingeniører, har forsøgt at nå ind til Julen ved at bore et parallelt hul ned i jorden, hvorfra en vandret tunnel skulle give holdet adgang til det sted, drengen formodes at befinde sig.

Minedriftseksperter skal dernæst sænkes ned i det parallelle hul i et bur, så de kan grave en vandret tunnel ind til stedet.

Myndighederne i Malaga fortæller, at ingeniørerne har brug for mere tid til at udvide det parallelle hul, og derfor er selve redningsaktionen endnu engang blevet udskudt.

Mandag mødte boringsarbejdet også problemer, da det ramte nogle hårde sten i jorden. Terrænnet omkring hullet er nemlig meget ujævnt, og det er har i den grad besværliggjort redningsaktionen.

»Den farligste del mangler stadig at blive gjort«, sagde minearbejder Juan Lopez Escobar til Canal Sur, ifølge Reuters, efter boringen stødte på problemer.

»Det er et kompliceret job, hvor liv vil være i fare, men de har erfaring, og de er de bedste«.

Den spanske avis El Pais skriver, at optagelser har vist, at hullet skal være dækket af 70 meter sten, som er væltet ned i hullet. Stenskreddet skyldes sandsynligvis Julens fald.

En gruppe svenske eksperter er også blevet kaldt ind for at hjælpe med redningsaktionen. Det er de samme eksperter, der blev kaldt ind i Chile i 2012, da 33 minearbejdere blev fanget i en mine.

Foto: Jorge Guerrero/Ritzau Scanpix Julens forældre Jose Rosello (til venstre) og Victoria Garcia har ikke mistet håbet om, at redningsfolkene når ind til deres søn i tide.

Julens forældre Jose Rosello (til venstre) og Victoria Garcia har ikke mistet håbet om, at redningsfolkene når ind til deres søn i tide. Foto: Jorge Guerrero/Ritzau Scanpix

Levn fra ulovligt projekt

Et spørgsmål, som mange har stillet, er, hvordan det kunne lade sig gøre for en to-årig dreng at falde i et dybt hul, der er blevet brugt som brønd.

Flere spanske medier skriver, at hullet er gravet i et illegalt forsøg på at finde grundvand i området og manglede den korrekte tilladelse.

Tirsdag har de spanske myndighedermeddelt, at det vil blive undersøgt om det smalle, men dybe hul, er blevet boret ulovligt. Ifølge nyhedsbureauet AP, vides det endnu ikke, hvordan undersøgelsen vil finde sted.

Operationen er så kompliceret og ville under normale omstændigheder tage måneder at planlægge og afslutte. Alligevel arbejder redningsfolkene i Totalán på højtryk i håb om at kunne nå ind til Julen i tide.

Udover dna-spor i form af drengens hår, er der ikke blevet udvist tegn på liv fra brønden.

Tusindevis af mennesker fra hele verden har sendt lykønskninger til redningsfolket under det spanske hashtag #MiManoAJulen, der betyder ’Min hånd til Julen’.