Tre mænd og en teenager anholdt for at planlægge angreb mod muslimer i staten New York

Andre racistisk motiverede hadforbrydelser

17. juni 2015: Ni mennesker blev slået ihjel, da en bevæbnet 21-årig hvid mand åbnede ild i Emanuel African Methodist Episcopal Church på Calhoun Steet i Charleston i South Carolina. Han rejste sig ifølge vidner under et bønnemøde og erklærede, at han ville »skyde sorte«, hvorefter han åbnede ild med en pistol. Han lod et vidne leve, så hun kunne fortælle omverdenen, hvad der skete. Den unge selverklærede racist blev i 2017 idømt dødsstraf.

13. oktober 2016: Tre hvide mænd sidst i 40’erne fra den amerikanske delstat Kansas blev anholdt for at planlægge et stort bombeangreb mod somaliske muslimske indvandrere i et lejlighedskompleks i Garden City i det sydvestlige Kansas. De tre mænd havde angiveligt planer om at fylde fire biler med sprængstoffer og parkere dem ved hvert hjørne af lejlighedskomplekset for at skabe en enorm eksplosion. FBI afværgede angrebet. De tre mænd blev ved den efterfølgende retssag fundet skyldige i terror.

21. marts 2017: En 28-årig amerikansk veteran tog en bus fra sin hjemby Baltimore til New York med det formål at »dræbe sorte mænd«. Hans offer blev en 66-årig hjemløs afroamerikaner, som veteranen stak ned på åben gade med et 66 cm langt sværd. Angrebet var racistisk motiveret. Den 28-årige har stadig ikke fået sin endelige dom, men forventes at få den maksimale livstidsstraf uden mulighed for prøveløsladelse.

12. august 2017: En 20-årig hvid mand kørte med fuld fart ind i en menneskemængde i Charlottesville, Virginia. En 32-årig kvinde omkom og 19 personer blev såret. Det skete under en højreradikal demonstration, hvor folk også demonstrerede mod folk fra Ku Klux Klan, nynazister og alt-right-bevægelsen. Føreren selv var angiveligt nazisympatisør. Den 21-årige blev ved den efterfølgende retssag fundet skyldig i drab.

