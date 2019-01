Huawei er frontlinje i en tilspidset stormagtsrivalisering mellem USA og Kina

»I mine øjne har Kina uden at blinke offentliggjort en Kina 2025-plan, der fortæller resten af verden, at ’vi har tænkt os at dominere hver evig eneste del af fremtidens industri, og derfor vil jeres økonomi ikke have en fremtid’«, erklærede Donald Trumps særlige handelsrådgiver, Peter Navarro, rent ud i et interview med Bloomberg i marts sidste år.

Frontlinjen

I USA er et firma som mobilgiganten Huawei nu afskåret fra at byde på offentlige opgaver, fordi den amerikanske efterretningstjeneste har rejst tvivl om Huawei-stifteren Ren Zhengfeis forbindelser til Kinas regerende kommunistparti. Ud over at være en af verdens største mobilproducenter og førende inden for den 5G-mobilteknologi, der blandt andet er afgørende for den videre udvikling af selvkørende biler, er Huawei dermed også et eksempel på, at vor tids techgiganter på få år er blevet til nationale sikkerhedsspørgsmål.

Og usikkerheden om, hvad der egentlig er Kinas hensigter, er ikke begrænset til USA, men også begyndt at brede sig til Europa, ikke mindst efter en kinesisk lov fra 2017, der forpligter kinesiske virksomheder som Huawei til at bistå Kinas efterretningstjeneste.

I sidste måned bekræftede det britiske teleselskab British Telecom, at det af nationale sikkerhedshensyn er begyndt at fjerne Huawei-udstyr fra dele af den mest følsomme infrastruktur. Og så sent som i går kunne Politiken fortælle, at også danske Banedanmark har annulleret en ordre på Huawei-udstyr, der ville lukke den kinesiske gigant ind i følsom dansk infrastruktur. Også i lande som Tyskland, Canada og Australien er der tiltagende bekymring.

På den led handler postyret om Huawei om noget så grundlæggende, som hvordan kinesiske virksomheder kan indgå i den globale digitale økonomi i en situation, hvor der er så stærke bånd mellem Kinas kommunistiske etpartistyre og dets enorme techvirksomheder.

Huaweis næstformand, Ken Hu, der også er i Davos, mener, at den kinesiske mobilgigant lige nu er det største offer i handelskonflikten mellem USA og Kina.