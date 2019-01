Korrespondent om amerikansk støtte: Trump risikerer at svække oppositionen i Venezuela

Støtteerklæringen fra USA’s præsident Donald Trump til Venezuelas oppositionsleder Juan Guaidó risikerer at styrke præsident Nicolas Maduros styre, vurderer Politikens mangeårige Latinamerika-korrespondent, Anne M. Sørensen.

Juan Guaidó har onsdag udråbt sig selv til præsident i Venezuela. Meget hurtigt udsendte Donald Trump en erklæring om, at han betragter Juan Guaidó som Venezuelas midlertidige præsident.

»Nu vil Maduro kunne sige, at oppositionen er lakajer for Washington. Det ville give meget mere genklang og have meget mere vægt, hvis Latinamerika på en eller andet måde selv klarede den her situation sammen med Organisationen af Amerikanske Stater og eventuelt med moralsk støtte fra EU og USA. Men ikke med så direkte en amerikansk indblanding«, siger Anne M. Sørensen.

Foto: Carlos Garcia Rawlins/Ritzau Scanpix Juan Guaido hilser på tilhængere i Caracas, før han udråbte sig selv til Venezuelas præsident.

Juan Guaido hilser på tilhængere i Caracas, før han udråbte sig selv til Venezuelas præsident. Foto: Carlos Garcia Rawlins/Ritzau Scanpix

Udfaldet afhænger under alle omstændigheder af landets militær, hvor generalerne indtil videre er stået last og brast med Nicolas Maduro.

Der har været en række oprørsforsøg fra grupper i militæret, det seneste for få dage siden. Men de er altid blevet slået hurtigt ned, og der sidder mange militærfolk i landets fængsler, siger Anne M. Sørensen.

Men stemningen er på kogepunktet i landet, hvis økonomi er kørt helt i sænk.

»Der har ikke været så mange på gaderne siden 2014-15, hvor et oprør blev slået frygteligt ned, og alle oppositionspolitikere sat i fængsel. Nu er der utroligt mange på mange, selv om det er farligt, og der allerede er nogen, der er blevet slået ihjel. Men jeg tror, protesterne vil fortsætte. Blandt andet fordi der nu er en samlende skikkelse for oppositionen, der hidtil har været så splittet«.

Juan Gauidó har erklæret, at han vil udskrive valg i Venezuela, hvis militæret vil støtte ham.