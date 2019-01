Ukraines ekspræsident idømt 13 års fængsel for forræderi Viktor Janukovitj er dømt fængsel for forræderi i Ukraine.

Ukraines tidligere præsident Viktor Janukovitj er in absentia idømt 13 års fængsel af en domstol i Ukraine.

Han er dømt for forræderi i forbindelse med det provestlige oprør i Ukraine i 2014.

»Janukovitj begik forbrydelser mod fundamentet af Ukraines nationale sikkerhed«, siger dommer Vladyslav Devijatko i distriktsdomstolen i Obolon i den ukrainske hovedstad, Kijev, torsdag.

Ifølge anklagen bad Janukovitj i 2014 Ruslands præsident, Vladimir Putin, om at sende soldater til Ukraine, efter at han selv var flygtet til Rusland.

Ekspræsidentens handlinger åbnede døren for Ruslands annektering af Krim-halvøen og for separatisternes oprør i det østlige Ukraine, mener den ukrainske domstol.

Janukovitj er 68 år. Det menes ifølge nyhedsbureauet AFP, at han befinder sig i Rusland.

Sagen begyndte i 2017

Sagen mod Janukovitj begyndte i 2017. Der har siden da været retshøringer, men altså uden at den anklagede har været til stede.

Der er flere sager på vej mod Janukovitj. Det gælder ifølge AFP anklager om magtmisbrug, ligesom der er en sag, hvor han anklages for at have brugt vold - eller for at have beordret vold - mod demonstranter.

Petro Porosjenko har overtaget præsidentposten i Ukraine efter Janukovitj. Porosjenko har ført landet ind på en provestlig kurs, der imidlertid har medført et meget køligt forhold til Rusland.

I 2014 annekterede Rusland Krim-halvøen. Det har medført internationale sanktioner mod Rusland.

Rusland støtter også russisktalende separatister, der i det østlige Ukraine kæmper for at slippe fri af centralstyret i Kijev.

Konflikten i det østlige Ukraine har kostet over 10.000 mennesker livet.

Det er internationale bestræbelser på at få de stridende parter til at enes om en varig våbenhvile, men situationen er meget skrøbelig.

