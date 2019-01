Horder af hvide rotter invaderer italiensk landsby

Det er som en scene fra en skrækfilm, rapporterer den engelske avis The Guardian fra en lille norditaliensk landsby, som i flere dage har været plaget af horder af rotter.

»Når en bil kører på en stille vej om aftenen, iler hundredvis af rotter hen over asfalten, skriver avisen fra landsbyen Gattolino og bringer et fotografi, hvor hvide rotter ses løbe rundt i lyskeglerne fra en bils forlygter.

Indbyggerne i Gattolino betegner de uvelkomne gnavere som »sindssyge hvide rotter« på grund af deres sære adfærd.

Rotter er set springe ud foran køretøjer, og der er også beretninger om, at de dræber hinanden.

»Jeg har aldrig set noget lignende«, siger et medlem af det lokale brandvæsen.

Myndighederne i provinsen Cesena har sammensat en indsatsstyrke bestående af brand- og politifolk samt sundhedsinspektører, som skal forsøge at slå plagen ned.

»De er professionelle eksperter«, siger Francesca Lucchi, der er miljøansvarlig i Cesenas lokaladministration til en lokal avis.

Hun tilføjer, at sundheds- og miljømyndighederne i samarbejde med politiet undersøger, om rotterne bærer rundt på sygdomme.

Den foreløbige teori er, at de mange rotter er søgt væk fra et sted, hvor der tidligere var dueavl, og hvor rotterne kunne finde både ly og mad.

»Det er meget sandsynligt, at rotterne er løbet tør for mad inde på de aflukkede steder og nu kommer ud i landskabet for at søge efter mad«, siger den lokale borgmester.

Gattolino kan med lidt god vilje oversættes til 'lille kat', og en mand, der arbejder på en lokal sportsbar i byen, mener, at det kan forklare et andet usædvanligt træk i rotternes adfærd.

Kort før byskiltet for Gattolino stopper rotterne nemlig op og vender om på vejen.

»Rotter er ikke dumme. De ved, at man ikke skal lave numre med den lille kat«, siger han ifølge The Guardian.

ritzau