Tidligere Trump-rådgiver anholdt for at give falsk forklaring og påvirke vidner

Særlig anklager Robert Mueller oplyser, at den tidligere rådgiver for Donald Trump Roger Stone er blevet anholdt.

Roger Stone, der en af Donald Trumps tidligere rådgivere, er blevet anholdt i Florida, oplyser den særlige anklager Robert Muellers kontor ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det oplyser den særlige anklager Robert Muellers i et dokument til en domstol, der er blevet offentligt tilgængeligt, da Roger Stone blev anholdt.

Roger Stone er sigtet for syv forskellige forhold, fremgår det.

Et af dem handler om at forhindre en myndigheds efterforskning, fem af dem omhandler falske forklaringer og en af dem handler om at påvirke andre vidner.

De beskidte tricks mester

Ifølge retsdokumentet har Roger Stone blandt andet løjet for Efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus. Han skal have løjet om sine interaktioner med en organisation, som ikke er navngivet i retsdokumenterne.

Stone har foruden Donald Trump arbejdet som rådgiver for en række republikanske politikere, blandt andre eks-præsidenterne Ronald Reagan og Richard Nixon. Han har kaldt sig selv ’en mester i beskidte tricks’.

Den særlige anklager Robert Mueller har, skriver The New York Times, brugt måneder på at indkredse Roger Stone og dennes rolle i Donald Trumps valgkampagne i 2016. Efterforskerne har interviewet flere af Trumps kampagne-rådgivere og Stones medarbejdere om både Roger Stones aktiviteter for at rejse penge til Trumps kampagne og hans forbindelser med WikiLeaks.

WikiLeaks spillede en afgørende rolle i afsløringen af tusindvis af mails fra Det Demokratiske Parti måneder før præsidentvalget. Lækket skulle vise sig at blive en alvorlig belastning for Trumps modkandidat, Hillary Clintons kampagne.

Tæt forbindelse til Trump

Forbindelsen mellem Roger Stone og Donald Trump går flere årtier tilbage. Da Trump i 2015 annoncerede sit kandidatur, var Stone en af de første, Trump hyrede som rådgiver. Men den rolle beholdt han kun i få måneder. I august 2015 stod Stone under stor ståhej om uenigheder mellem ham og Trump af sidstnævntes kampagnetog.

Men på trods af det forblev Stone en varm tilhænger af Donald Trump. Og de to har, skriver The New York Times, stadig et tæt og fortroligt forhold og taler ofte i telefon sammen.

