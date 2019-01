Dæmning kollapsede, da de spiste frokost: Minechef savner 200 medarbejdere Chef for brasiliansk mineselskab siger, at frokoststuen i hans jernmine blev begravet i mudder.

En dæmning er brudt sammen ved en jernmine i Brasilien, og det kan have kostet mange mennesker livet.

Chefen for mineselskabet Vale siger, at han savner 200 af sine omkring 300 medarbejdere i området.

Dæmningen kollapsede, netop som minearbejderne sad til frokost, og ifølge administrerende direktør Fabio Schvartsman blev der sendt store mængder mudder ind over frokoststuen.

Mudderet fra dæmningen skyllede hen mod byen Brumadinho. Brumadinhos borgmester siger ved 23-tiden dansk tid, at der foreløbig er fundet syv lig.

Brandvæsnet sagde tidligere fredag, at man ledte efter omkring 200 mennesker, og at mange frygtes at være fanget af mudder, der er skyllet hen over et område i forbindelse med dæmningens kollaps.

Dammen over dæmningen kunne ifølge mineselskabets direktør rumme to millioner kubikmeter vand. Den var ved at blive nedlagt.

ritzau