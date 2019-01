Spanske redningsarbejdere finder lig af toårig dreng i brønd

Spanske trafikvagter dirigerer trafikken ved det område, hvor et redningshold natten til lørdag fandt liget af den to-årige Julen Rosello, der den 13. januar faldt ned i et ca. 100 meter dybt og 30 centimeter bredt hul i jorden. Spanish Traffic Civil Guards control a road at the area where Julen, a Spanish two-year-old boy, fell into a deep well twelve days ago when the family was taking a stroll through a private estate, in Totalan, southern Spain January 25, 2019. REUTERS/Jon Nazca