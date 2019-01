Trump underskriver lov om midlertidigt budget og sætter nedlukning i USA på pause Præsident Trump har godkendt midlertidigt budget, som sikrer genåbning af statsapparatet frem til 15. februar.

USA's præsident, Donald Trump, underskriver en lov, der giver USA et midlertidigt budget.

Det sker, få timer efter at begge kamre i Kongressen, Senatet og Repræsentanternes Hus, enstemmigt godkendte loven.

Loven skal sætte en stopper for nedlukningen af det amerikanske statsapparat. Indtil videre bliver der åbnet for statskassen i tre uger indtil den 15. februar.

800.000 amerikanske statsansatte har siden 22. december ikke fået udbetalt løn, fordi Trump og Kongressen ikke har kunnet enes om finansieringen af en grænsemur til Mexico.

Frem til 15. februar vil præsident Trump forhandle videre med Kongressen om grænsemuren.

»Jeg er meget stolt over at kunne annoncere, at vi har indgået en aftale om at åbne staten«, sagde Donald Trump fredag aften forud for afstemningerne i Kongressen.

Samtidig understregede han, at han holder fast i ønsket om en mur:

»Vi har ikke andet valg end at bygge en stærk mur eller en stålbarriere. Hvis vi ikke får en fair aftale fra Kongressen, så lukker staten igen den 15. februar, eller også bruger jeg min ret til at erklære en national katastrofe«.

Hvis præsidenten erklærer en national katastrofe kan han uden om Kongressen disponere over statens midler. Det forventes dog at blive udfordret ved domstolene.

Så sent som torsdag blev Trumps seneste budgetforslag nedstemt i Senatet, og få minutter senere blev også et forslag fra Demokraterne stemt ned.

Demokraterne ville genåbne staten og pille komplekset om sikring af grænsen til Mexico ud af budgettet, så det kan forhandles sideløbende.

Den midlertidige finansiering i tre uger vil ifølge Reuters ske rent teknisk ved at holde samme udgiftsniveau i staten som i budgettet for 2018.

ritzau