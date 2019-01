Ni er omkommet og 300 personer er savnet efter dæmning kollapser i Brasilien Chef for brasiliansk mineselskab siger, at frokoststuen i hans jernmine blev begravet i mudder.

En dæmning er brudt sammen ved en jernmine i Brasilien, og det kan have kostet mange mennesker livet.

Ni personer er lørdag morgen dansk tid bekræftet omkommet, mens antallet af savnede er steget fra 200 til 300 personer.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Chefen for mineselskabet Vale oplyste sent fredag aften, at han savner 200 af sine omkring 300 medarbejdere i området.

Dæmningen kollapsede, netop som minearbejderne sad til frokost, og ifølge administrerende direktør Fabio Schvartsman blev der sendt store mængder mudder ind over frokoststuen. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mudderet fra dæmningen skyllede hen mod byen Brumadinho.

Brandvæsnet sagde tidligere fredag, at mange frygtes at være fanget af mudder, der er skyllet hen over et område i forbindelse med dæmningens kollaps.

Dammen over dæmningen kunne ifølge mineselskabets direktør rumme 12 millioner kubikmeter vand. Den var ved at blive nedlagt.

Dele af byen Brumadinho er blevet evakueret, skriver nyhedsbureauet AP. Lokale tv-billeder viser, at brandvæsenet i helikoptere i luften og biler på jorden forsøger at redde overlevende ud af mudderet.

En anden dæmning ejet af mineselskabet Vale kollapsede i 2015 i den brasiliansk by Mariana i delstaten Minas Gerais, hvilket dræbte 19 personer.

Det medførte en af de værste miljøkatastrofer i Brasiliens historie, hvor omkring 250.000 mennesker blev efterladt uden drikkevand.

Direktøren for mineselskabet fortæller, at det nye kollaps 'er en menneskelig tragedie, der er meget større end i Mariana'.

Men han tilføjer, at de miljømæssige konsekvenser ikke forventes at blive lige så store, skriver AP.

»De primære ofre er vores egne ansatte«, siger minedirektør Fabio Schvartsman på en pressekonference fredag aften.

Ifølge miljøorganisationer understreger ulykken, at der ikke er regulering nok på området.

»Det er den sørgelige konsekvens af, at den brasilianske regering og de ansvarlige mineselskaber ikke har lært lektien«, lyder det i en meddelelse fra Greenpeace.

ritzau