USA melder om produktive fredsforhandlinger med Taliban

Den knap 18 år lange krig mellem Taliban og den demokratisk valgte regering i Afghanistan kan være på vej mod en afslutning.

USA's særlige udsending til Afghanistan, Zalmay Khalilzad, melder om 'betydelige fremskridt' i fredsforhandlingerne med Taliban.

»Forhandlingerne var mere produktive, end de nogensinde før har været. Vi har opnået betydelige fremskridt på afgørende områder«, skriver han på Twitter.

Efter seks dages intense forhandlinger med Taliban i Qatar er han på vej til den afghanske hovedstad, Kabul, for at fremlægge resultaterne af forhandlingerne for den afghanske regering.

»Vi vil bygge videre på dette momentum og fortsætte forhandlingerne snarest. Vi har fortsat en række problemstillinger, der skal løses«, lyder det videre fra USA's særlige udsending.

»Intet er aftalt, før alt er aftalt, og 'alt' må inkludere en intern afghansk dialog og en omfattende våbenhvile«.

Ingen oplysninger om konkrete fremskridt

Ifølge USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, er meldingen fra Khalilzad 'opløftende nyheder'.

»USA er meget seriøs omkring at opnå fred, forhindre at Afghanistan forbliver et sted for international terrorisme og bringe amerikanske tropper hjem«, skriver Pompeo på Twitter.

Mens der endnu ikke er specifikke oplysninger om de konkrete fremskridt i forhandlingerne fra officielt hold, har anonyme kilder i Taliban lækket flere detaljer.

De har oplyst til nyhedsbureauet Reuters, at der under fredsforhandlinger i Qatar er blevet udarbejdet en skitse til en aftale, som vil kunne bane vej for våbenhvile og en ny situation i landet.

Udkastet skal blandt andet indeholde en tidslinje for tilbagetrækning af udenlandske styrker i Afghanistan på 18 måneder, oplyser kilder i Taliban.

USA invaderede Afghanistan i kølvandet på angrebene i USA 11. september 2001.

Op mod 40.000 civile og 2400 amerikanske soldater er blevet dræbt i løbet af den snart 18 år lange krig, der er den længste i USA's historie.

USA's præsident, Donald Trump, beordrede i december sidste år, at halvdelen af landets 14.000 soldater i Afghanistan skal trækkes hjem.

ritzau