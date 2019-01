Ledende figur hos 'De gule veste' ramt i øjet af gummikugle under sammenstød i Paris

Jerome Rodrigues, en ledende figur i protestbevægelsen ’De gule veste’, siger, at han kommer til at miste sit højre øje. Og at han har bevis for, at politiets gummikugle var grunden til det.

Jerome Rodrigues, en af de ledende figurer i den franske protestbevægelse ’De gule veste’, er kommet galt afsted under en demonstration i Paris i går.

»Det gør virkelig ondt. Jeg venter på, at lægerne fortæller mig, hvad der er sket. Det drejer sig om mit højre øje og jeg tror, jeg var på operationsstuen i syv-otte timer«, siger Rodrigues til det franske medie LCI.

Det skriver CNN, der også har talt med Rodrigues’ advokat. Han fortæller, at han har beviser på, at Rodrigues blev ramt i øjet af en gummikugle fra en såkaldt flash-ball, en type gevær, der skyder med store gummikugler. Våbnet bliver anvendt af det franske politi i forbindelse med eksempelvis demonstrationer.

Ifølge Rodrigues selv, så skete skaden på Place de la Bastille, hvor Rodrigues ifølge eget udsagn var ved at bede demonstranterne fra ’De gule veste’ om at bryde op og fjerne sig fra de anarkistiske demonstranter, der ifølge Jerome Rodrigues var ved at eskalere optøjerne.

Rodrigues, der beskriver sig selv som en »hyberpacifist« sendte direkte video, da han kom til skade, og lagde kort tid efter dette billede på Facebook og skrev, at han kom til at miste sit øje.

Informationerne om protestleden kommer søndag, hvor flere grupperinger demonstrerer i Paris som modvægt til ’De gule veste’. Demonstranterne, hvis grupper går under navne som ’De røde halstørklæder’, ’De blå veste’ og ’Stop, nu er det nok’, mener, at ’De gule veste’ lammer Frankrig med deres protester og at de står i vejen for den almindelige franskmands hverdag.

Seneste nyt fra Rodrigues, der er meget aktiv på sociale medier, er dette billede fra søndag eftermiddag.