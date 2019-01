Huskollaps i Haag kvæster ni

En voldsom eksplosion i Haag i Holland har fået et hus til at styrte sammen.

Ni mennesker er kvæstet, og der ligger fortsat én person begravet under murbrokkerne.

Der er tale om en beboelsesejendom på tre etager, og årsagen til kollapset er ifølge redningsmandskabet formentlig en gaseksplosion.

Brandvæsnet skriver ifølge nyhedsbureauet NTB på Twitter, at ni mennesker er blevet kvæstet ved eksplosionen og sammenstyrtningen.

Syv af de kvæstede er bragt på hospitalet, men redningsfolk leder fortsat efter eventuelt andre ofre i murbrokkerne fra ejendommen.

Redningsholdet ved med sikkerhed, at der ligger én person begravet under murbrokkerne. Denne person 'bliver reddet, så hurtigt som muligt'.

»På grund af ustabiliteten må det gøres med stor forsigtighed«, siger brandvæsnet.

Videre siger brandvæsnet, at 'der er ikke indikationer, som viser, at der er fanget flere' under ruinerne.

Det franske nyhedsbureau AFP har talt med den lokale beboer Wiekash Ramgolan, der fortæller, at det er hans nevø, der ligger begravet.

»Jeg har ikke ord for det, for jeg forsøgte at ringe til min nevø, og han tog ikke telefonen«, siger Ramgolan, der tilføjer, at nevøen er i slutningen af 20'erne.

Der er talrige redningskøretøjer og deres mandskaber på arbejde på stedet.

ritzau