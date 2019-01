Regering afviser at sænke fart i Tyskland

Selv om der er mange fordele ved at indføre hastighedsbegrænsninger på motorvejene, er det fortsat lovligt at trykke sømmet i bund i Tyskland

Antallet af alvorlige ulykker ville falde. Forureningen ville blive betragteligt mindre. Miljøet ville få det bedre. Bilisterne ville være mindre stressede. Men det nytter alt sammen ikke noget: Det er fremdeles tilladt at køre så hurtigt, som man har lyst til på de fleste strækninger af de tyske motorveje.

I sidste uge blev resultatet af det arbejde, en kommission nedsat af den tyske regering har udført, lækket til medierne. Kommissionen anbefaler af de ovennævnte grunde at indføre en generel fartbegrænsning på 130 kilometer i timen. Ikke desto mindre afviser regeringen forslaget.

»Der findes mere intelligente måder at kontrollere hastighed på end ved at indføre en generel grænse«, sagde regeringens talsmand, Steffen Seibert, på et pressemøde i Berlin i forgårs. Han understregede, at kommissionens endelige konklusion først ventes i marts.

Trafikminister er lodret imod

Det er især det konservative, bayerske regeringsparti CSU, der er imod enhver snak om begrænsninger i hastigheden. Partiets Andreas Scheuer er trafikminister i Tyskland og betragter fartbegrænsninger som værende »imod enhver sund fornuft«. I søndags sagde han til Bild am Sonntag:

»Den, der vil køre 120 kilometer i timen, kan gøre det. Og de, der vil køre hurtigere, kan også gøre det. Hvorfor skal vi hele tiden diskutere de her detaljer?«.

I oppositionen kalder De Grønnes parlamentsmedlem Cem Özdemir dog en begrænsning af hastigheden »sund fornuft«.

At dømme efter meningsmålingerne er et knebent flertal af tyskerne enige med ham og går faktisk ind for en slagtning af den hellige ko i tysk trafik: den frie hastighed på motorvejene.

Eneste land med fri fart i Europa

Tyskland er det eneste land i Europa uden hastighedsbegrænsning på motorvejene. Der er dog nedsat fart på omkring en tredjedel af vejene, primært omkring byerne og ved vejarbejde.

Forureningen fra trafikken i Tyskland steget siden 1990, og det er en af grundene til, at EU truer Tyskland med klækkelige bøder, hvis det ikke lykkes at bringe udledningen af farlige stoffer i luften ned. Her ville langsommere tempo hos landets millionskare af bilister hjælpe.

Dertil kommer, at en nedsættelse af farten vil hjælpe gevaldigt i statistikken over alvorlige ulykker, mener politiet.

»I dette land er der nogle folk, der helt lovligt kører 200 eller 250 kilometer i timen. Helt ærligt, det er vanvittigt«, siger formanden for det tyske politiforbund, Michael Mertens, til Süddeutsche Zeitung.

Initiativtageren til Foreningen for opførelse af Mindesmærker for omkomne i trafikken, Denis Petri, er enig.

»Trafikminister Scheuer og den store regeringskoalition burde have anstændighed nok til klart at sige, at de omkomne i trafikken er et acceptabelt dødstal for dem«, siger han.

Flere umulige forslag fra kommissionen

Regeringens kommission foreslår også at hæve afgifterne for brændstof, indføre en minimumskvote for antallet af indregistrerede el- og hybridbiler og ændre de grønne afgifter, så det bliver dyrere at eje en benzin- og dieselbil. Hvis alle forslagene gennemføres, vil Tyskland ifølge eksperterne i udvalget være halvvejs i mål i forhold til at nedbringe forureningen til et acceptabelt niveau.

Kommissionen erkender dog i sin anbefaling til regeringen, at »det vil kræve politisk snilde« at få forslagene igennem. For tyskerne er den frie hastighed på motorvejen stadig en vigtig del af den personlige frihed, der betyder så meget i landet.

Og for den tyske bilindustri, der endnu engang har vist sin store magt, er det afgørende for de tyske bilers image, at de kan give fuld gas på landets egen autobahn.