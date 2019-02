Elisabet Svane har mødt en britisk Gul Vest: Amy taler mest med sig selv og sin telefon

Jeg har set hende i forsvar for Tommy Robinson, den britiske højrefløjsaktivist og antiislamist, der stiftede den britiske udgave af den antiislamistiske, oprindelig tyske, Pegida-bevægelse. Han blev sidste forår idømt 13 måneders fængsel for foragt for retten, da han filmede tiltalte med muslimsk baggrund foran retssale i Leeds og i Canterbury.

Han blev senere løsladt og er i dag ansat som politisk rådgiver for Gerard Batten, lederen af Ukip, det britiske anti-EU-parti, som Nigel Farage ellers har stået i spidsen for. Men med Robinson om bord sagde Farage farvel til sit parti i december, for selv om Farage er kontroversiel og går til stregen, og gerne over stregen, trak han grænsen ved Tommy Robinson. Det blev for ekstremt for en mand som Nigel Farage, der i dag er europaparlamentariker og formand for den højreradikale og EU-kritiske EFDD-gruppe i parlamentet.

For Amy og for den del af de britiske Brexit-tilhængere, hun bekender sig til, er Tommy Robinson ikke ét gram for meget. De er i dag rykket længere ud på højrefløjen, både når det gælder EU og indvandring, og minder i lange stræk mere om en britisk udgave af den bevægelse, der bragte Trump til magten i USA.

En kvinde som Amy kalder da også, med Trumps ord, konsekvent mainstreammedier for »fake news«, og det er nok heller ikke tilfældigt, at hun ikke har sat spørgsmålstegn ved, om det rent faktisk er Gud, der har ønsket, at Trump skulle være præsident i USA, som hans talskvinde, Sarah Sanders, sagde forleden dag.

Så når Amy står foran parlamentet og råber slagord som »Hvad vil vi ha’? Brexit!« og »Hvornår vil vi ha’ det? Nu!«, er hun lige så ofte iført det amerikanske Stars and Stripes som det britiske Union Jack.

Amy er også Gul Vest. Britisk Gul Vest – London og andre byers svar på eller kopi af de demonstranter, der i måneder har demonstreret i Paris og andre franske byer i protest mod præsident Emmanuel Macrons økonomiske politik. I Frankrig er der både højre- og venstreorienterede Gule Veste, og det har ført til voldsomme sammenstød og kampe mod politiet, og gader er blevet lagt øde.

Sådan er det ikke i London, hvor De Gule Veste har været på gaden siden december. Der er godt nok massivt politiopbud, der er også venstreorienterede Gule Veste, men de højreorienterede fylder mest, og egentlige gadekampe er det ikke blevet til.

Det er, indtil videre og i modsætning til Paris, en forkølet lille flok, der lørdag efter lørdag, iført gule veste, marcherer forbi parlamentet og råber slagord om Brexit. Eller de råber »Stasi!« – efter det kommunistiske regime i det tidligere Østtyskland – når de ser en politibetjent. Eller »nazi!«, hvis det er en EU-tilhænger som Anna Soubry, de møder.