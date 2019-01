Her er fire grafikker, der fortæller, hvor hurtigt Huawei har erobret verden

Selv om det ikke er til at se på væksttallene for Huawei, har techgiganten det seneste år været midtpunktet i en global krise. Mistanke om spionage, anholdelser og forbud mod at operere i flere lande har ramt den kinesiske virksomhed.

Flere styrelser verden over har helt eller delvist droppet samarbejder med Huawei af frygt for kinesisk spionage. Se på kortet hvilke lande, der er tale om og hvorfor:

De alvorlige sager mod Huawei kulminerede den 28. januar, da amerikanske myndigheder tiltalte Huawei, to af virksomhedens datterselskaber samt Huaweis finansdirektør, Meng Wanzhou for blandt andet at sælge udstyr til Iran på trods af USA’s sanktioner mod landet og for at stjæle forretningshemmeligheder fra T-Mobile.

Huawei har afvist alle beskyldninger om spionage og har understreget, at de overholder lovgivningen i de lande, som virksomheden opererer i, og ikke sender data tilbage til Kina.

