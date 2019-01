Dokumentation: Her er fire punkter, hvor efterretningstjenesterne er uenige med Trump

Præsidenten siger ét, efterretningscheferne siger noget andet i aktuel vurdering af de trusselsbilleder, USA står over for. Her er fire eksempler.





Om Iran:

Præsident Donald Trump, 8.5. 2018:

»Det står klart for mig, at vi ikke kan forhindre en iransk atombombe inden for de faldefærdige og pilrådne rammer af den nuværende aftale«.

Gina Haspel, direktør for CIA, 29.1. 2019:

»Lige nu overholder de (iranerne, red.) teknisk set aftalen, men vi kan se, at de diskuterer sagen internt, fordi de ikke har fået de forventede økonomiske gevinster ud af aftalen«.

Om Islamisk Stat:

Præsident Donald Trump, 19.12. 2018:

»Vi har vundet over Islamisk Stat. Vi har slået dem godt og grundigt. Vi har erobret området tilbage, og nu er det tid til, at vores soldater skal hjem«.

Daniel Coats, koordinerende efterretningschef, 29.1. 2018:

»Islamisk Stat er på vej tilbage og har stadig kommandoen over tusinder af militsfolk i Irak og Syrien«.

Om klimaforandringer:

Præsident Donald Trump 28.1. 2019:

»I det smukke Midtvesten får wind chill-effekten det lige nu til at føles, som der var 50 graders frost, det koldeste nogensinde. (...) Hvad fanden blev der lige af den globale opvarmning? Kom tilbage nu, vi har brug for dig!«.

Efterretningstjenesternes rapport, 29.1. 2019:

»Ekstremt vejr, stigende temperaturer, tørke, oversvømmelser, skovbrande, storme, stigende vandstand (...) truer infrastruktur, sundhed og vand- og fødevaresikkerhed«.

Foto: Korea News Service/Ritzau Scanpix Donald Trump ser ingen atomtrussel fra Nordkorea. Det gør direktøren for CIA derimod.

Om Nordkorea:

Præsident Donald Trump, 13.6. 2018:

»Der findes ikke længere en atomtrussel fra Nordkorea. Det var en interessant og meget positiv oplevelse at møde Kim Jong-un. Nordkorea har et fantastisk potentiale«.

Gina Haspel, direktør for CIA, 29.1. 2019:

»Nordkorea arbejder på at udvikle et langtrækkende atombevæbnet missil, der vil udgøre en direkte trussel mod USA«.

Kilder: CNN og Washington Post