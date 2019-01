Mindst 52 migranter omkommet i bådforlis ud for Djibouti

Redningsfolk blev mødt at et voldsomt syn, da de ankom til stranden i regionen Obock i det nordlige Djibouti i Østafrika.

Langs vandet lå lig spredt ud fra det område, hvorfra to både med migranter formentlig stævnede ud tirsdag. Men de fik ikke lov at sejle længe, før bådene kæntrede.

Onsdag aften meddeler FN's organisation for migration, IOM, at der er fundet mindst 52 omkomne fra forliset. Myndighederne frygter, at flere har mistet livet.

16 personer blev reddet, efter at bådene sank. En person fortalte myndighederne i landet, at der var 130 personer i den båd, han befandt sig i.

Antallet af passagerer i den anden båd er onsdag aften fortsat uklart.

FN-organisationen siger, at bådene kæntrede en halv time efter, at de havde lagt fra land.

IOM har medarbejdere i Obock, som forsøger at hjælpe flygtninge fra det krigshærgede Yemen, der ligger på den anden side af strædet Bab el-Mandeb.

»Denne tragiske episode demonstrerer risikoen, som udsatte migranter møder, når de uskyldigt søger mod et bedre liv«, siger Lalini Veerassamy, der er leder af IOM's afdeling i Djibouti.

De seneste år er Djibouti blevet et populært transitpunkt for folk, der flygter fra krig i landene ved Afrikas Horn.

De forsøger at drage afsted med båd for at komme frem til Den Arabiske Halvø i håb om at finde et arbejde.

ritzau