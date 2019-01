Tusinder demonstrerer mod Maduro i Venezuela

Tusindvis af demonstranter anført af Venezuelas oppositionsleder Juan Guaidó opfordrer militæret til at droppe støtten til præsident Nicolás Maduro.

Demonstranterne vil også have tilladelse til, at humanitær hjælp kan komme ind i landet.

Borgerne i det kriseramte land gik onsdag fredeligt på gaden i flere forskellige byer. De slog på gryder, blæste i fløjter og bar skilte og bannere.

Her stod der blandt andet 'Maduro tronraner', 'Militære styrker, genfind jeres værdighed', 'Guaidó, præsident' og 'Nej til diktatur'.

Ordet tronraner er en henvisning til Nicolas Maduro, der længe har været under international kritik fra særligt USA. Amerikanerne har kaldt hans regering for ulovlig.

»Skyd ikke folk, der også stiller krav for din familie, skrev oppositionslederen i en besked til militæret.

Den 35-årige Guaidó, der er formand for parlamentet, forsøger at tage magten fra den 56-årige Maduro. Han vil afholde et nyt præsidentvalg.

Den politiske uro i Venezuela er spidset til, efter at Juan Guaidó har udråbt sig selv som præsident.

Parlamentsformanden fik hurtigt støtte fra USA og præsident Donald Trump og adskillige latinamerikanske lande.

Seks europæiske lande har tilmed opfordret Maduro til at udskive valg i weekenden, hvis ikke de også skal anerkende hans modstander. Også Danmark har offentligt bakket op om Guaidó.

ritzau