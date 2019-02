Danmark kom før Trump: Vi bygger hegn langs den tyske grænse for at beskytte os mod de vildsvin, ingen har set

Svineavlerne er glade, men alle andre er sure på det hegn til 80 millioner kroner, som Danmark er gået i gang med at opføre langs grænsen til Tyskland.

Vi står mellem de fældede træer i markskellet, der har ladet livet for at give plads til Danmarks mest berømte hegn, og stirrer gennem en let dis ind over Tyskland. Det er ikke så svært, for nabolandet begynder på den anden side af den smalle vej, der også adskiller Henrik Gotborg Hansens stuehus i Danmark fra stalden i Tyskland.

»Engang forlangte de, at vi skulle rende rundt med pas i lommen hele tiden, så vi kunne vise det frem, hvis vi blev spurgt på vej over i stalden. Det var helt skørt. Nu vil de så hegne os ud af Danmark. Det virker meget trist, helt forkert og mindst lige så skørt for mig som det med passene«, siger Henrik Gotborg Hansen.

Det hegn, der snart vil adskille Vilmkærgård, hvor han er født og opvokset, fra resten af Danmark, skal beskytte de danske grise mod den såkaldte afrikanske svinepest fra uindbudte vildsvin sydfra. Det er derfor, vi står og stirrer ud over de flade marker ovre i Tyskland – den danske landmand Henrik Gotborg Hansen samt Heinz Petersen, som er den politiske leder af Harrislee Kommune ovre på den anden side af grænsen, og jeg.

»Jeg tror heller ikke, at der kommer vildsvin forbi i dag. Faktisk har jeg aldrig set et vildsvin her på egnen. Eller hørt om andre, der har set sådan en krabat«, siger Heinz Petersen.

Han blev født på den tyske side af grænsen for 72 år siden, så han har trods alt en vis erfaring. I ikke at se de frygtede vildsvin.

For at holde dem ude af Danmark er de første meter af det solide stålhegn sat op langs med Henrik Gotborg Hansens marker i denne uge. Når hegnet om et års tid er sat op langs hele den dansk-tyske landegrænse, vil det løbe over 70 kilometer og have kostet skatteyderne – de danske – 80 millioner kroner. Ud over hegnet skal flydende afspærringer i Flensburg Fjord forhindre vildsvin i at svømme til Danmark.

»Der er 11 millioner gode grunde til at rejse det hegn«, har Jakob Ellemann-Jensen, miljø- og fødevareminister, forklaret om grunden til nyskabelsen, der skal beskytte netop det antal danske svin mod smittefaren fra Afrika. Og dermed den danske eksport af svinekød.

Men end ikke Naturstyrelsen, der er bygherre for regeringen på hegnet, kan garantere, at det vil virke. Til gengæld er 12 miljøorganisationer og EU-Kommissionen, der vender sig imod byggeriet, sikre på, at det vil skade det øvrige dyreliv i området, selv om huller langs hegnet skal give mindre dyr fri passage.

Første stolpe til 70 kilometer vildsvinehegn hamres i jorden

Længere nede i Europa er hegnet af det, som det sønderjyske folkevid allerede har døbt ’Svinevirke’ efter det fortidige forsvarsværk Dannevirke, som den danske hær forlod i huj og hast for at trække sig tilbage til Dybbøl en vinternat i krigen i 1864, et stort tema. Journalister fra flere europæiske lande har inspiceret nybyggeriet og delt de lokales store undren over, hvad det dog skal til for. Tyske medier er alt andet end positive for det nye danske tiltag, som i en overskrift på forsiden af avisen Die Welt i denne uge blev præsenteret med ordene: »Die spinnen, die Dänen« – de er skøre, de danskere.

Heller ikke den store avis Süddeutsche er begejstret for opsættelsen af hegnet, som en reporter besøgte i mandags for i sine første linjer at konstatere: »Danskerne er hurtigere end præsident Trump og hans mur mod Mexico«. I næste linje udtrykker journalisten sin forargelse over, at opførelsen til overflod skulle starte dagen efter finalen i det VM i håndbold, Danmark og Tyskland arrangerede sammen på tværs af landegrænsen.

Fransk militær sættes ind mod vildsvin

I Flensborg en halv snes kilometer fra grænsen og hegnet undrer den socialdemokratiske borgmester, Simone Lange, sig også.

»Jeg vil gerne understrege, at jeg forstår den danske bekymring for at blive ramt af svinepest, som kan ødelægge en vigtig eksportvare for jer. Vi tyskere er også bange for svinepest i vores landbrug. Men alle eksperter siger, at sygdommen smitter via foder og mennesker og altså slet ikke gennem vildsvin. I stedet for at løse et fælles problem sammen har vi nu fået et fælles problem i form af det hegn, som er til besvær for vores normale fællesskab på tværs af grænsen, og som står som et trist symbol på adskillelse af vore lande«, siger hun.

Holdningen deler hun med alle dem, jeg møder på begge sider af grænsen. Allerede hos biludlejeren i Flensborg er sagen klar.

»Hvad skal vi dog med det hegn? Vildsvinene hopper da bare over det – eller svømmer gennem Flensborg Fjord«, griner manden bag disken og ryster på hovedet.

Mens solen tilsyneladende kæmper med vinterdisen over markerne denne tidlige eftermiddag, slipper jeg hestekræfterne løs og kører de få kilometer op mod grænsen. Harrislee, en kommune med 12.000 indbyggere mellem Flensborg og grænsen med flere supermarkeder med billig øl og vin til trængende danske handlende, er første destination. For medlemmerne af det danske mindretal, der er landsdelens største og udgør hele 40 procent af borgerne, hedder byen Harrislev, fortæller Heinz Petersen, da vi mødes i byens Bürgerhaus.

I den moderne kombination af rådhus, kulturhus og medborgerhus er han formand for kommunerådet. Selv om han er tysk, er Heinz Petersen valgt for det danske mindretals parti, Sydslesvigsk Vælgerforening, som her på den tyske side hedder Südschleswigscher Wählerverband.

»Min kone er dansk, og vi er ovre på den danske side 3-4 gange hver uge, blandt andet for at handle, fordi vi foretrækker danske madvarer. Det vil vi stadig gøre, selv om de er gået i gang med at opføre et hegn af stål, som efter min mening er meget udansk og en skamplet på grænselandet og den uspolerede natur omkring det«, siger Heniz Petersen, da vi har slået os ned i et lille mødelokale.

Frankrig går Danmark efter og vil opsætte vildsvinehegn

Lokalpolitikeren har smidt kasket, halstørklæde og frakke. Når talen falder på vildsvinehegnet, er det let at holde varmen.

»Eksperter siger, at svinepest smitter gennem mennesker og for eksempel lastbilchaufførers madpakker og slet ikke via vildsvin. Der er ikke engang konstateret svinepest blandt vildsvin i Tyskland. For at være helt ærlig tror jeg, at det hegn bygges som endnu et signal til flygtninge og migranter om, at de ikke er velkomne i Danmark. Det kan til enhver tid gøres højere og blive til en rigtig mur som den, Donald Trump vil have. Det er prisen ved at lade Dansk Folkeparti have så meget indflydelse i Danmark«, mener Heinz Petersen.

Den rutinerede lokalpolitiker tilføjer med et suk, at det, man »som repræsentant for mindretallets parti har haft mest travlt med de seneste år, er at forsøge at forklare forundrede tyskere, hvad der dog foregår med al den lukkethed i det lille, engang så frisindede og tolerante land nord for grænsen«.

Vi bestemmer os for at køre ud at lede efter de første meter opført hegn. Byggeriet er begyndt i et øde område uden for grænsebyen Padborg, »så slipper de jo også for den opmærksomhed, de nok helst er foruden«, pointerer Heinz Petersen, da vi kører over grænsen og svinger til venstre ud på landet i Danmark.