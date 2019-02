Ungarn angriber EU for at være i lommen på finansmanden Soros

Da EU-Parlamentet i denne uge diskuterede brud på retstilstanden i Ungarn, boykottede regeringen i Budapest debatten. En talsmand rejste dog til Bruxelles for at fortælle journalister, hvordan George Soros styrer EU.

Ungarn er udsat for en politisk kampagne fra Bruxelles orkestreret af finansmanden George Soros, som kæmper for at åbne EU’s grænser for migranter. Det mener den ungarske regering, der onsdag boykottede høringen i EU-Parlamentet om Ungarns brud på retsstatens principper.

Zoltan Kovacs, talsmand for den ungarske regering, forklarede beslutningen til omkring 20 EU-journalister, der var inviteret til pressebriefing på Ungarns EU-repræsentation i Bruxelles.

»Høringen er åbenlyst en del af en politisk valgkampagne. Det er meget uheldigt, at europæiske institutioner i stigende grad bruges til politiske formål på vegne af venstrefløjen og de liberale. Og det er i den grad uheldigt, at det sker som en sammensværgelse orkestreret af George Soros og dertil hørende ngo’er«, siger Zoltan Kovacs.

Høringen fandt sted, fordi EU-Parlamentet i september besluttede at iværksætte en såkaldt artikel 7-procedure mod Ungarn for brud på EU’s grundlæggende værdier.

Ungarns regering afviser alle anklager som en politisk motiveret hævnakt.

Op til EU-parlamentsvalget i maj har Ungarn i stigende grad rettet skytset mod EU-Kommissionens næstformand, Frans Timmermans, der har brud på EU’s værdier som en del af porteføljen. Hollandske Frans Timmermans er også spidskandidat for den socialdemokratiske gruppe i parlamentet ved EU-valget.

»Han er næstformand for kommissionen, men agerer som en forlænget arm for disse venstrefløjsliberale, Soros-forbundne organisationer og politiske ideer. Det er meget bekymrende, at han er en central figur i at forbinde de europæiske institutioner med denne politiske sammensværgelse«, siger talsmanden.

Zoltan Kovacs mener, at debatter og beslutninger i EU drives af Soros-forbundne organisationer, og han mere end antyder, at Frans Timmermans og ligesindede modtager betaling fra den ungarskamerikanske finansmand, som investerer mange milliarder i at fremme udbredelsen af liberale værdier i blandt andet øst- og centraleuropæiske lande.

»Det er et godt spørgsmål, hvem der finansierer denne politiske kampagne«, siger Zoltan Kovacs.

Hvad bygger du din mistanke på?

»Prøv at se på parlamentets ønske om at tredoble tilskud til ngo’er, der arbejder inden for retstilstand og menneskerettigheder«.

Det er jo penge ud af systemet, ikke ind?

»Det bør undersøges. Ja, det er udgående finansiering, men disse ngo’er er åbenlyst meget aktive i at støtte den venstreorienterede, liberale dagsorden«, siger Zoltan Kovacs.

Dødstrusler mod ngo’er

Ifølge Ungarns regering går Soros-sammensværgelsen ud på at bringe millioner af migranter til EU. Imidlertid bruger EU-Kommissionen enhver lejlighed til at vise, hvordan det er lykkedes at bringe tilstrømningen til EU ned med over 95 procent i forhold til under migrationskrisens klimaks. EU har indgået kontroversielle aftaler med Tyrkiet og Libyen for at få færre migranter til medlemslandene.

Mange lande, herunder Danmark, Polen, Østrig, Italien og Østrig, har regeringer med mærkesager om at begrænse indvandringen, og EU har generelt nemt ved at nå til enighed om at styrke kontrollen med de ydre grænser. Alligevel afviser Zoltan Kovacs betragtninger om, at George Soros’ påståede sammensværgelse ikke virker så effektivt.