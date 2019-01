Sudan vil åbne grænsen til Eritrea

Den sudanske regering vil genåbne grænsen til nabolandet Eritrea, der har været lukket i et år.

Det meddeler landets præsident, Omar al-Bashir, torsdag under et møde i en politisk forsamling i den østlige del af landet.

»Vi åbner grænsen til vores naboer i Eritrea, fordi de er vores brødre og søstre. De politiske problemer skal ikke dele os«, siger al-Bashir ifølge sudanske nyhedsbureau Suna.

Præsidenten gav ikke nogen dato for, hvornår han mere præcist har tænkt sig at genåbne grænsen.

Sudan lukkede grænsen til Eritrea i januar 2018 med den begrundelse, at nabolandet bakkede op om rebelske grupper.

Derudover lød det i begrundelsen, at grænselukningen skete af sikkerhedsmæssige hensyn for at stoppe illegal handel med våben og narkotika mellem de to lande.

Til gengæld sagde myndighederne i Eritrea, at Sudan støttede grupper fra oppositionen, der forsøgte at vælte præsident Isaias Afwerki.

ritzau