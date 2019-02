Israels tidligere forsvarschef, nu politiker, kæmper for at undgå påstande om, at han i virkeligheden er en skjult venstreorienteret.

Kom ikke her og påstå, at Benjamin ’Benny’ Gantz er en svækling. I en af hans valgvideoer pointerer han, at han fik slået 1.364 ’terrorister’ ihjel under Gaza-krigen i 2014.