Sultestrejkende migranter tvangsfodres i Texas

Immigrationsmyndighederne i Texas, USA, er begyndt at tvangsfodre en gruppe migranter, som har sultestrejket.

Mindst seks personer i El Paso, Texas, bliver med en dommers godkendelse nu tvunget til at indtage både væske og mad efter at have sultestrejket i to uger for nogles vedkommende, skriver New York Times.

En advokat, som repræsenterer to af migranterne, og en ngo, der taler deres sag, er bekymrede over behandlingen. De oplyser, at flere af de migranter, der er blevet tvangsfodret via en sonde i næseboret, efterfølgende har blødt fra næsen.

Ifølge advokaten, Ruby Kaur, er der hovedsageligt tale om migranter fra Indien, der har søgt asyl i USA, fordi de føler sig forfulgt i deres hjemland.

Flere af dem har imidlertid måttet sande, at de ikke er særligt velkomne. I stedet for en åben invitation til at komme ind i landet er de blevet sat i isolation, mens deres sager behandles. En af hendes klienter har tabt sig over 20 kilo efter at være blevet anbragt i isolation, siger hun.

»Forestil dig, at du er på flugt, fordi du bliver forfulgt, og så bliver du tortureret, når du kommer til dette land«, siger Ruby Kaur til avisen.

Også Christina Fialho fra ngo’en ’Freedom for Immigrants’ kritiserer myndighedernes behandling.

Hun siger, at op imod 30 migranter har sultestrejket i El Paso og ikke 11, som myndighederne hævder, og kalder samtidig tvangsfodringen af migranterne for »barbarisk«.

En læge, universitetsprofessor Arthur Caplan fra New York, siger til avisen, at det ofte er smertefuldt at få lagt en sonde i næsen. Særligt hvis man kæmper imod.

Uden at forholde sig direkte til kritikken af tvangsfodringen siger en talsmand for immigrationsmyndighederne til New York Times, at man nøje overvåger sundhedstilstanden blandt de tilbageholdte migranter, der vælger at gå i sultestrejke, ligesom man oplyser dem om de negative effekter, det har på kroppen at undvære mad og drikke.

Den amerikanske immigrationspolitik har i det seneste halve år været genstand for stor opmærksomhed. Præsident Donald Trump ønsker at nedbringe antallet af migranter, der kommer til USA og vil have opført en mur på grænsen mod Mexico.

Indtil videre har han ikke fået sit ønske godkendt af Kongressen, hvor republikanerne har flertal i det ene af to kamre, Repræsentanternes Hus. Budgetstriden har tværtimod ført til en nedlukning af dele af det amerikanske statsapparat.

Foto: Jose Luis Gonzalez/Ritzau Scanpix Donald Trump vil opføre en mur på grænsen til Mexico, men præsidenten har endnu ikke fået sit ønske trumfet igennem.

