Europa vil redde atomaftalen med Iran med en usædvanlig byttebørs, og danske Novo Nordisk er klar

Et nyt europæisk initiativ, der skal hjælpe europæiske virksomheder til at handle med Iran på trods af USA’s sanktioner, får en hjælpende hånd fra den danske medicinalgigant Novo Nordisk.

I sidste uge lancerede regeringerne i Frankrig, Tyskland og Storbritannien et usædvanligt aktieselskab kaldet Instex, der med adresse i Paris og en beskeden egenkapital på godt 22.000 kroner skal fungere som en slags byttecentral, hvor europæiske og iranske virksomheder forenklet sagt kan bytte varer. Novo Nordisk erklærer sig parat til at bruge den nye mekanisme.

»Vi har længe efterspurgt et initiativ som Instex. Vi er derfor meget positive over for nyheden og vil se frem til at benytte os af denne nye finansielle mulighed«, hedder det i en mail fra Lars Bo Smidt, der er Novo Nordisks finanschef for den region, der blandt andet dækker Mellemøsten.

Det danske signal er godt nyt for den europæiske ambition om at holde liv i handlen med Iran og dermed med den internationale atomaftale fra 2016, vurderer Jens Ladefoged Mortensen, der forsker i international handel på Københavns Universitet.

»Det er en klar indikator på, at det faktisk kan komme til at fungere, at det er noget, aktørerne har tillid til, og at man bakker op om legitim handel. Man kunne frygte, at det ikke ville have den store betydning, men nu kan det lige pludselig vise sig at få en selvforstærkende effekt. Det her er noget, der vil blive set og bemærket ude i verden«, siger den danske forsker.

USA truer virksomheder med sanktioner

USA’s præsident, Donald Trump, trak i foråret 2018 USA ud af den internationale atomaftale, der pålægger Iran at afvikle dele af sit atomprogram mod at få adgang til verdensmarkedet. Samtidig genindførte USA sanktioner mod Iran. Undtaget er dog netop medicinalprodukter og fødevarer. EU fastholder sammen med Kina og Rusland, der er medunderskrivere på aftalen, at Iran overholdt aftalens krav og forsøger at holde liv i den. Det har vist sig svært. USA truer europæiske og andre udenlandske virksomheder til at holde op med at handle med Iran, og det har været effektivt.

I sidste uge udsendte det amerikanske udenrigsministerium en skarpt formuleret og bredtfavnende formel advarsel.

Enhver virksomhed, der fortsætter med at udføre sanktionsomfattede aktiviteter, der involverer Iran, risikerer »alvorlige konsekvenser, der kan inkludere at miste adgang til den amerikanske finansielle system og muligheden for at lave forretninger med USA eller med amerikanske virksomheder«, hed det fra Washington, D.C.

Med Instex forsøger de store europæiske lande støttet af EU-Kommissionen at omgå det særlige problem, at megen international handel afregnes i dollars gennem det internationale banksystem Swift, hvorigennem virksomheder, der handler med hinanden, kan overføre penge via deres lokale banker. Den trafik kan USA spore.

»Det meste af samhandlen foregår i dollars, og USA har truet med bål og brand over for den finansielle sektor, og det betyder, at der ikke er særlig mange virksomheder, der i dag har mod på at handle med Iran. Og så bliver det jo svært at handle. Det er en utrolig effektiv måde at smadre samhandel på«, siger Peter Thagesen, der er underdirektør i Dansk Industri.

Instex er en Speciel Purpose Vehicle – eller SPV – der skal fungere som en slags byttecentral, hvor europæiske og iranske virksomheder forenklet sagt kan bytte varer uden om USA. For en europæisk bank har den den fordel, at den får sin betaling fra en anden europæisk bank og ikke fra en iransk bank og måske vil være mindre bange for amerikansk straf, forklarer Esfandyar Batmanghelidj.

Eksporten på retur

Sanktionerne mod Iran blev lettet i begyndelsen af 2016 med indgåelsen af atomaftalen. Dengang eksporterede Danmark for omkring 1 milliard kroner om året til Iran. Siden steg den danske eksport med mere end 100 procent og rundede 2,3 milliarder kroner. Nu er den på hastig retur.

I måneder har EU’s udenrigsrepræsentant, Federica Mogherini, samt Tyskland, Frankrig og Storbritannien, som medunderskrev atomaftalen, arbejdet på en mekanisme, der skal få handlen til at flyde igen. Det blev torsdag til Instex.

»Den gør det tydeligt, at vi kan handle og tror på atomaftalen med Iran, fordi den tjener Europas sikkerhedsinteresser«, sagde Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, på et fælles pressemøde med sin britiske og franske kollega.

Politisk er det da også et bemærkelsesværdigt nybrud, at de europæiske lande nu konkret går op imod USA, siger Esfandyar Batmanghelidj, der har grundlagt medievirksomheden Bourse & Bazaar, som arbejder med forretninger mellem Europa og Iran.

»Det er faktisk første gang, at EU har taget et så substantielt skridt med at etablere et nyt statsejet firma, specifikt fordi de har konstateret, at USA bruger sin økonomiske magt til at blande sig i Europas muligheder for at føre sine udenrigspolitiske mål ud i livet«, siger han.