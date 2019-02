Tyskland frygter mere usikker verden uden INF-traktat

Rusland er ikke parat til at tage skridt, der vil genskabe tilliden til INF-våbentraktaten, skriver Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, på Twitter.

Han tilføjer, at der vil være mindre sikkerhed uden traktaten.

Den tyske udenrigsminister udsendte erklæringen, efter at EU's udenrigsministre ved et møde i Rumænien havde udtrykt bekymringer for spredning af atomvåben.

EU's udenrigspolitiske chef, Federica Mogherini, opfordrer både USA og Rusland til at holde fast ved traktaten.

»Vi ønsker afgjort ikke at se en udvikling, hvor vores kontinent igen blive en slagmark eller et sted, hvor supermagterne konfronterer hinanden«, siger Mogherini.

Maas understreger, at nedrustning og hele arkitekturen for den internationale våbenkontrol igen må sættes på den internationale dagsorden.

»Uden INF-traktaten vil der være mindre sikkerhed, men vi er nødt til at tage i betragtning, at INF-traktaten blev krænket af den russiske side«, siger Maas, som er socialdemokratisk udenrigsminister i den tyske koalitionsregering under den konservative forbundskansler, Angela Merkel.

Tyskland opfordrede fredag Rusland til at holde sig til INF-våbenaftalen, som Sovjetunionen indgik med USA i 1987.

Talsmænd for det tyske udenrigsministerium siger, at de ikke har ikke set nogen ændringer i Ruslands opførsel de seneste 60 dage, hvor amerikanerne havde krævet en ny russisk kurs, hvis traktaten skulle fastholdes.

Bekymringerne i Vesten retter sig blandt andet imod et russisk missil, SSC-8, der er mobilt. Nato har tidligere sagt, at det kan ramme europæiske byer med 'kort varsel'.

Beskeden fra det tyske udenrigsministerium lyder, at den eneste måde, Rusland kan redde aftalen på, er ved at tage sig af bekymringen, der fik Trump til at bebude USA's exit fra aftalen.

Aftalen forbyder enhver opstilling af mellemdistanceraketter.

ritzau