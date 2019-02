Britiske embedsmænd på overarbejde: Mays regering arbejder på toldunion med EU som nødløsning

Britiske embedsmænd har sat et 'seriøst arbejde' i gang for at fastholde Storbritannien i en permanent toldunion med EU.

Det skriver avisen The Independent.

I det britiske regeringsapparat er der gjort forberedelse til at forblive i toldunionen, hedder det. Også selv om Storbritannien lige nu har kurs mod helt at falde ud af det europæiske samarbejde 29. marts.

Ifølge The Independent forsøger flere ministre at presse premierminister Theresa May til at acceptere, at hun skal opgive sin modstand mod toldunionen.

For så vil hun få mulighed for at få støtte fra medlemmer af oppositionspartiet Labour, siger en 'velplaceret' kilde i den britiske regering.

»Der er et seriøst arbejde i gang om toldunionen. Vi er nødt til at være forberedt, så vi er klar, hvis det politisk bevæger sig i den retning, siger kilden.

Labours leder, Jeremy Corbyn, går ind for, at Storbritannien forbliver i en toldunion med EU, når skilsmissen fra EU er en realitet.

Det har May hidtil modsat sig. Hun mener, at det vil blokere for, at briterne på egen hånd kan indgå handelsaftaler med andre dele af verden.

Britisk politik har været lammet af brexit-debatten. Det er endnu ikke lykkes May at sikre flertal for den skilsmisseaftale, hun har indgået med EU. Det skyldes blandt andet, at hun ikke har villet forhandle en aftale med oppositionen.

Hun har i stedet efter en afstemning i parlamentet i denne uge fået opbakning fra sit eget parti til at genforhandle den aftale med EU, hun selv tidligere omtalte som den eneste løsning.

May siger, hun vil have genåbnet den såkaldte bagstopper, der skal forhindre, at der opstår en hård grænse mellem Irland og den britiske provins Nordirland.

Hun er hårdt presset af en stor hårde kerne af nationalister i sit eget parti, der for enhver pris vil bryde med EU. Også gerne uden at man når en aftale med EU.

Der er denne hårde kerne, der har presset hende til at genforhandle med EU. De mener, at bagstopperen vil betyde, at Storbritannien fastholdes i toldunionen på ubestemt tid.

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, har meddelt, at man ikke vil genåbne aftalen med briterne.

