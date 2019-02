Fortidens racisme forfølger også demokrater: »Det er slet ikke i tråd med, hvem jeg er i dag«

Virgnias guvernør, Ralph Northam, er havnet i lidt af en shitstorm og opfordres til at træde af efter et gammelt billede fra hans årbog fra 1984, som forestiller to fyre i racistiske kostumer, er havnet i hænderne på diverse amerikanske medier.

En gammel årbog fra 1984, som for nylig blev fundet frem på et lokalt bibliotek, får nu den 59-årige guvernør i staten Virginia, demokraten Ralph Northam, til at give en offentlig undskyldning. Det gør han fordi et af billederne på siden, hvad der svarer til en blåbogside, forestiller to fyre iført racistiske kostumer.

»Jeg er virkelig ked af, at jeg optrådte, som jeg gjorde på dette billede og for den smerte, beslutningen om at gøre det tydeligvis har forårsaget dengang og nu«, sagde guvernør Ralph Northam kort efter, billedet blev offentliggjort.

BREAKING: Gov. Ralph Northam yearbook page shows blackface and Klan photohttps://t.co/6A89ejp5Ho — The Virginian-Pilot (@virginianpilot) 1. februar 2019

Sorte politikere i staten Virginia har efterfølgende kaldt det gamle billede for »frastødende«, mens republikanere har opfordret guvernøren til at træde af.

Det omtalte fotografi fra 1984 forestiller en fyr med sort maling i ansigtet, såkaldt blackfacing, og en anden fyr iført den hvide Ku Klux Klan-robe. Ralph Northam kommenterede ikke yderligere på, hvilket kostume han gemte sig bag, men sagde, at »det helt klart var racistisk og diskriminerende«.

Dog har han meddelt, at han ikke har nogen intentioner om at sige farvel til posten som guvernør, skriver BBC.

En anden mand i dag

Det første medie, som bragte billedet fra årbogen, som stammer fra dengang, Ralph Northam gik på Eastern Virginia Medical School, var det konservative medie Big League Politics.

Efterfølgende tweetede avisen The Virginian-Pilot et billede af siden i årsbogen, som skrev, de havde fået det fra lægestudiets bibliotek. Og ifølge BBC skulle en af bibliotekets ansatte have bekræftet billedets ægthed overfor The Huffington Post med kommentaren, »at årbogen var elev-produceret«.

»Denne adfærd er ikke i tråd med, hvem jeg er i dag, og de værdier jeg har kæmpet for gennem hele min karriere i militæret, som læge og i offentlighedens tjeneste«, sagde guvernøren i en video, han lagde ud, efter at flere medier begyndte at skrive om sagen:

»Jeg vil gerne gøre det klart, at jeg forstår, hvordan det her har rystet borgerne i Virginia. Og jeg forstår godt, at det vil kræve en seriøs indsats fra min side og masser af tid, før sårene vil blive helet. Men jeg er klar til at gå igang med arbejdet. Første skridt er at undskylde og så understrege, at jeg vil gøre alt, der står i min magt, for fremover at leve op til forventinger, folk har haft til mig«, sluttede han.

My fellow Virginians, earlier today I released a statement apologizing for behavior in my past that falls far short of the standard you set for me when you elected me to be your governor. I believe you deserve to hear directly from me. pic.twitter.com/1rSw1oxfrX — Ralph Northam (@GovernorVA) 2. februar 2019

I november 2017 blev Ralph Northam valgt som guvernør i Virginia - dvs. den folkevalgte administrative leder af en delstat, hvis ansvarsområde blandt andet er at implementere love i staten.

Reaktioner fra staten

Efter det gamle fotografi blev offentliggjort har flere politikere og minoriteter været ude at fordømme guvernørens fortid - som for eksempel The Virginia Legislative Black Caucus, en amerikansk politisk organisation bestående af afroamerikanere, der er blevet stemt ind i statens Virginias lovgivende forsamling.

De sagde, »at de stadig skulle fordøje alt det, de havde set og hørt om guvernøren«. Samtidig beskrev de billederne som »frastødende, forkastelige og diskriminerende«.

Også formanden for Republikanerne i Virginia, Jack Wilson, har været ude med riven. I en officiel udtalelse skrev han, at han mente, guvernøren burde træde af:

»Racisme hører ikke hjemme i Virginia. De her billeder er virkelig upassende. Hvis han har været iklædt en KKK-robe eller malet sig sort i ansigtet (red. blackfacing), så burde han omgående træde af«.

Blackfacing og Ku Klux Klan historisk set

Blackfacing var fra 1800-tallet til 1960’erne en udbredt underholdningsform særligt i USA, men også i Europa. Fænomenet var karakteriseret ved, at hvide mennesker malede sig sorte i ansigterne og optrådte som stereotype forestillinger af sorte mennesker, der var fjollede, gode til at danse og slå på tromme.

De skulle ofte forestille at være fint tilfredse med livet som slavegjorte i en plantage. Blackface blev brugt til at retfærdiggøre kolonialiseringen og undertrykkelsen af af sorte.